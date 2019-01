Migranti | il premier Conte è atterrato in Niger Perché il paese è importante per

Salvini furioso con Conte : «Ora basta scherzi». Ma sui Migranti il premier rivendica : «Fatto eccezionale» : Il leader della Lega attacca su Tav, trivelle, migranti, sindaci, magistrati, Raggi. Ma rassicura: «Nessun piano B, si va avanti fino al 2029»

Salvini furioso con Conte : «Ora basta scherzi». Ma sui Migranti il premier rivendica : «Fatto eccezionale» : Il leader della Lega attacca su Tav, trivelle, migranti, sindaci, magistrati, Raggi. Ma rassicura: «Nessun piano B, si va avanti fino al 2029»

Giuseppe Conte e Matteo Salvini - giallo sul vertice : "Cosa dirò al premier" - la rivolta leghista sui Migranti : Il vertice annunciato tra Matteo Salvini e Giuseppe Conte per la serata del 9 gennaio è a rischio. Possibile che la riunione ristretta di governo con Luigi Di Maio e altri esponenti di spicco della squadra sui migranti si ridurrà in un confronto telefonico solo tra il premier e il ministro degli Int

Alta tensione tra Conte e Salvini dopo la decisione del premier di accogliere parte dei Migranti della Sea Watch : dopo 19 giorni in mare a bordo delle navi delle ong Sea Watch e Sea Eye, finalmente l'arrivo a terra. Saranno ridistribuiti in otto Paesi europei tra cui l'Italia. Il ministro dell'Interno se la ...

Alta tensione tra Conte e Salvini dopo la decisione del premier di accogliere parte dei Migranti della Sea Watch : dopo 19 giorni in mare a bordo delle navi delle ong Sea Watch e Sea Eye, finalmente l'arrivo a terra. Saranno ridistribuiti in otto Paesi europei tra cui l'Italia. Il ministro dell'Interno se la ...

Migranti - Salvini sotto scacco matto di Conte. Il vicepremier : “Ora serve un chiarimento” : "Volete andare in Europa?", "Sì, vogliamo andarci". "Fra due ore ci siamo, troviamo un porto sicuro. Questa volta entriamo, c'est fini, è finita". Così sulla nave della Sea Watch, il capomissione Kim in inglese e francese annuncia ai 32 Migranti a bordo che l'odissea si conclude. E il governo esplode. La decisione del premier Giuseppe Conte Conte di accogliere una parte dei Migranti a bordo delle navi delle Ong che erano al largo di Malta non e' ...

Migranti - Conte : accogliamo bimbi e genitori | No da Salvini | Premier : vado a prenderli in aereo : Arrivata al diciottesimo giorno, l'odissea dei 49 Migranti bloccati a bordo delle navi delle Ong Sea Watch e Sea Eye fa deflagrare lo scontro nel governo.

Migranti - duro scontro tra Conte e Salvini | Il premier : accogliamo bimbi e genitori | Il vicepremier : Nessuno sbarco | La controreplica : "Vado a prenderli in aereo" : scontro tra il premier e il suo vice sulla vicenda delle navi Sea-Eye e Sea Watch. Il ministro dell'Interno ribadisce la linea dura: "Niente sbarchi". Il presidente del Consiglio replica: "Allora li porterò in aereo"

Salvini non molla - governo ancora diviso su Migranti. Lega marca stretto Conte - premier molto “attivo” : governo ancora diviso sulla sorte dei migranti a bordo di Sea Watch 3 e Sea Eye, con i 5 stelle e Giuseppe Conte che hanno dato la disponibilita' ad accogliere 15 delle 49 persone a bordo delle due imbarcazioni mentre Matteo Salvini ha ribadito la sua contrarieta'. Il ministro dell'Interno ha chiarito che "non vi sono polemiche" in atto con il presidente del Consiglio e gli altri componenti del governo. Ma ha ribadito che la sua posizione "non ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 7 gennaio : Non solo Migranti – Il vicepremier contro tutti : Alta tensione Salvini tira dritto contro M5S. “Di migranti ne prendo zero” Duello – Il leghista: “Qui non ne sbarca uno”. Di Maio replica: “Decide il governo” Ma il ministro dell’Interno insiste, anche sul referendum: “Si fa con il quorum” di Luca De Carolis Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Gelosone. “Un’altra velina ingrata. Come la mamma. Silvio tradito da Barbara. Dopo la lettera di Veronica a Repubblica, ...

Premier Malta : non farò sbarcare i Migranti di Sea Watch e Sea Eye - Toninelli : 'Accoglieremo donne e bimbi - daremo lezione all'Ue' : Muscat ha ricordato che discussioni con la Ue sono in corso, con l'obiettivo di trovare una soluzione per le navi con a bordo i migranti, la Sea Watch e la Sea Eye, e che Malta vuole assicurazioni che ...

Premier Malta : non creerò un precedente facendo sbarcare i 49 Migranti della Sea Watch : Muscat ha ricordato che discussioni con la Ue sono in corso, con l'obiettivo di trovare una soluzione per le navi con a bordo i migranti, la Sea Watch e la Sea Eye, e che Malta vuole assicurazioni che ...

Premier Malta : non un creerò precedente facendo sbarcare i 49 Migranti della Sea Watch : Muscat ha ricordato che discussioni con la Ue sono in corso, con l'obiettivo di trovare una soluzione per le navi con a bordo i migranti, la Sea Watch e la Sea Eye, e che Malta vuole assicurazioni che ...

Migranti - Salvini : "Porti rimangono chiusi". Premier maltese Muscat : "Non creerò precedenti" : Di Maio: "Decide l'intero governo" Salvini ha detto che è titolare della politica sull'immigrazione? "Nessuno gliela vuole prendere, ma questa è una decisione che prende il governo intero. Io sono ...