Migranti | ecco che cosa chiede l' Italia all' Ue sui ricollocamenti

Migranti - scontro sui ricollocamenti : ecco chi fa il furbo in Europa : Salvini aveva un asso nella manica, come rivelato ieri dal Giornale. Sebbene Conte e Di Maio abbiano stipulato un accordo con l'Ue (e Malta) per la redistribuzione dei Migranti di Sea Eye e Sea Watch, tornato dalla Polonia il leghista deve aver fatto notare ai colleghi che "l'immigrazione la gestisce il ministro dell'Interno". E che solo con una sua autorizzazione gli immigrati sarebbero potuti scendere dall'aereo che (forse) li porterà in ...

Migranti - "sdegno e sorpresa". Malta accusa Salvini - lui risponde : "Ecco cosa avete fatto voi per anni" : Fuoco incrociato su Matteo Salvini. Il ministro degli Interni, messo spalle al muro da Giuseppe Conte sui 15 Migranti della Sea Watch da accogliere in Italia, viene ora attaccato brutalmente dal governo di Malta, che esprime "sdegno e sorpresa per le false accuse" del leader della Lega, che in quest

Sbarco a Malta - 8 o 10 in Italia Migranti - ecco la soluzione. Inside : Fonti del governo precisano che non c'è "nessuna polemica tra il ministro Matteo Salvini, il presidente Giuseppe Conte e altri componenti del governo sul caso Sea Watch e Sea Eye. Il ministro dell'Interno non cambia posizione e ribadisce la contrarietà a qualsiasi arrivo via mare... Segui su affarItaliani.it

Diego Fusaro contro George Soros : 'Voi prendete 10 euro - i Migranti 3. Ecco spiegata l'immigrazione di massa' : A Diego Fusaro basta un post di poche righe per riassumere la teoria del migrazionismo , vale a dire l' invasione organizzata e studiata di immigrati in europa e nel mondo occidentale. 'Pensateci - ...

Migranti : caso Diciotti - ecco i concitati sms tra Viminale e Guardia costiera (2) : (AdnKronos) - Tra il 18 e il 19 agosto si è verificato uno "stallo procedurale" "avendo i vertici della Guardia costiera ritenuto di dovere concedere a Malta un ultimo spatium deliberandi per la definizione della vicenda", dice il Tribunale dei ministri. L'attesa di risposta da parte della Valletta

Cara sinistra - ecco la verità : con Renzi i Migranti finivano in strada : Ci sono bufale, balle, "sparate" e mezze verità. Storie non raccontate fino in fondo, ma che fanno comodo. ecco: quelle di Pierfrancesco Majorino, vulcanico assessore di Milano, sembrano rientrare nell'ultima categoria citata. Obiettivo delle storie bucherellate di "non detti": mettere nel mirino gli effetti del decreto Sicurezza che "produce" dei "fantasmi" che si aggirano per la città.Stamattina Majorino ha svegliato i milanesi sui social ...

Ecco la lettera bluff di Orlando sui Migranti : Pubblichiamo la lettera integrale , una pagina e mezza, con data 21 dicembre, indirizzata dal sindaco di Palermo Leoluca Orlando al 'sig. Capo Area Servizi al Cittadino' del suo Comune. Quello che ...

Sacco e Vanzetti : ecco chi erano i due Migranti italiani innocenti e condannati a morte negli USA : Quella di Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti è una vicenda diventata ormai quasi leggenda, ma realmente accaduta e controversa. Sacco e Vanzetti erano due anarchici italiani emigrati negli Stati Uniti. Nel 1920 vennero arrestati a Boston, e poi processati e condannati a morte per rapina a amano armata e per l’omicidio di due uomini. Il caso fece scalpore in tutto il mondo. Il processo,diventato un vero e proprio caso giudiziario, si ...

Dl sicurezza - c’è il sì definitivo : è legge Guida : stretta su Migranti e taser ai vigili Ecco cosa cambia (in 1 minuto) : scheda : La Camera dà l’ok con 336 sì e 249 no. La cittadinanza sarà data solo a chi conosce l’italiano: via l’asilo a chi spaccia o molesta. Ai sindaci viene dato il potere di stop ai negozi etnici.

Migranti - la balla degli immigrati 'senza soldi in Italia'. Ecco come fanno a ricevere contanti : ... scrive il quotidiano, 'il più famoso e storico sistema finanziario informale nel mondo arabo'. Una sorta di 'cambiale pagata a distanza'. Un sistema molto usato anche dalle organizzazione ...

Bosnia - siriano soccorre Migranti feriti al confine con la Croazia. La denuncia : “Ecco cosa ci fa la polizia” : Il video è stato girato alcuni giorni fa da un giovane siriano, mentre si trovava nei boschi al confine tra la Bosnia e la Croazia, nel tentativo di raggiungere l’Europa e chiedere asilo. Ed è stato diffuso dai volontari di No Name’s Kitchen e dagli attivisti di Are you serious?, per “denunciare le violenze delle polizia croata sui migranti”. Mentre cammina nella foresta insieme a un gruppo di altri 4 stranieri, il ...