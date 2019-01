Migranti | Conte | ancora nessuna svolta | c' è il rischio concreto che l' Ue frani

Migranti - Conte in Niger : “Ho lanciato un grido d’allarme : l’Europa rischia di franare. È una cosa seria” : “Ho lanciato un grido di allarme: l’Europa rischia di franare sotto il peso del problema irrisolto dell’immigrazione. È una cosa seria, è un rischio che vedo serissimo. L’Italia vuole un’Europa più forte, responsabile, equa, solidale. A distanza di mesi continuiamo a non vedere sviluppo, nonostante abbiamo affermato nuovi principi. Se continuiamo così, il rischio che l’Europa frani diventa molto concreto”. A dirlo, in ...

Migranti : Conte - Ue faccia più per Africa : ANSA, - NIAMEY, 15 GEN - "Bisogna contrastare alla radice le cause dei flussi migratori. Dobbiamo investire di più nel Trust fund per l'Africa e nei processi di cooperazione. È inutile pensare di ...

Migranti - Conte : in Niger contribuiamo ad addestrare forza armate : Roma, 15 gen., askanews, - 'Siamo qui a dare il nostro contributo nel campo della formazione delle forze armate Nigerine, abbiamo un know how che spendiamo volentieri per la sicurezza del vostro paese.

Giuseppe Conte - "missione Migranti". A caccia di voti per Luigi Di Maio : "O fate così o crolla l'Europa" : La "missione europea" di Giuseppe Conte? Trovare voti per il Movimento 5 Stelle. Il premier, sempre più sfacciatamente pendente verso il lato grillino del governo, lunedì ha incontrato il Commissario Ue alla Migrazione Dimitris Avramopoulos insieme al ministro degli Interni Matteo Salvini ed entramb

Conte in Niger : obiettivo comune contrastare traffico Migranti : Roma, 15 gen., askanews, - 'obiettivo comune è contrastare i traffici' di essere umani e 'raccordare e congiungere gli sforzi'. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante la ...

Conte in missione in Niger e Ciad sui Migranti : Il presidente del Consiglio nelle terre del Sahel, da dove proviene la maggioranza delle persone dirette in Europa. Regione instabile a livello politico e sociale, e dove si sta radicando l'estremismo ...

Migranti - il premier Conte è atterrato in Niger. Perché il paese è importante per l'Italia? : ANSA - Il Niger è a oggi il primo beneficiario al mondo di aiuti pro capite dall'Unione Europea. L'attuale Fondo Europeo di Sviluppo ha stanziato più di 800 milioni di euro per il paese. Negli ultimi ...

Migranti - Conte incontra Avramopoulos : scelte condivise o crolla l'Ue : Il presidente del Consiglio, oggi in Niger e domani in Ciad, due paesi cruciali nelle rotte dei Migranti, ha incontrato, proprio sul tema Migranti, il Commissario europeo per le migrazioni. ...

Ancora tensioni M5s-Lega su Tav - Conte tiene punto su Migranti : Mentre la Lega propone la strada del referendum sulla Tav, Luigi Di Maio continua a porre paletti: se "un'analisi costi-benefici ci dice che e' un'opera che non sta in piedi non ha senso realizzarla", spiega. Ed Ancora: "Credo che dobbiamo essere lineari, perche' la soluzione migliore e' sempre quella piu' semplice". "Se ci si dice che l'opera non sta in piedi allora si blocca il processo di costruzione". Oggi durante la conferenza dei ...

Migranti - Conte incontra i sindaci : 'Legge chiara ma ne miglioreremo l'applicazione' : Quello dei Migranti rimane un tema caldo nell'agenda del governo. Lo dimostrano i due incontri tenuti a stretto giro dal premier Giuseppe Conte, prima con i sindaci dell'Anci per cercare di ricucire ...