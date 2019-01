Mettiamo la giustizia al riparo dal populismo

huffingtonpost

(Di martedì 15 gennaio 2019) Il tripudio di immagini e dichiarazioni per la traduzione in Italia e poi in carcere di una persona condannata per quattro omicidi compiuti quarant'anni fa non ha eguali, né giustificazioni. Non ha eguali la scena allestita nell'aeroporto di Ciampino, come se si dovesse dar notizia di un colpo mortale inferto a una pericolosa organizzazione criminale che sta mettendo a rischio la sicurezza del Paese, mentre si trattava della estradizione annunciata di un signore di una certa età, arrestato qualche giorno fa per fatti, appunto, risalenti al secolo scorso.Quasi una non notizia, insomma. Né ha giustificazioni lo spreco di risorse di polizia impiegate e l'esibizione pubblica dell'immagine del condannato che, come ricorda giustamente l'associazione Antigone, è vietata dall'art. 114 del codice di procedura penale e dall'art. 42bis dell'ordinamento ...