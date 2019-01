Mercato NBA | le ultime caldissime notizie | Smith Jr vicino all’addio a Dallas | i Nets

Mercato NBA – I Mavericks mettono Dennis Smith Jr. sul mercato : a Dallas vogliono ‘materiale’ da Playoff : I Mavericks hanno deciso di mettere Dennis Smith Jr. sul mercato, al fine di ottenere giocatori utili per i Playoff: diverse le franchigie interessate al giocatore Il 7 febbraio è il termine ultimo per gli scambi tra le franchigie NBA, la cosiddetta trade deadline. Per poco più di 3 settimane dunque, diverse franchigie proveranno a mettere in piedi le ultime trattative per ottenere un roster utile ai loro piani per il finale di stagione: ...

Mercato NBA – Robin Lopez in trattiva per il buyout con i Bulls : Golden State Warriors spettatori interessati : Robin Lopez in trattativa per il buyout con i Chicago Bulls: il centro sarebbe finito nel mirino dei Golden State Warriors Robin Lopez, tramite il suo entourage, sta cercando di risolvere il suo contratto con i Chicago Bulls. Il centro vorrebbe accordarsi per il buyout con la franchigia, al fine di potersi cercare una nuova sistemazione da free agent, ma i Bulls vorrebbero poterlo inserire in qualche trattativa prima della trade deadline ...

Si accende il Mercato NBA - le ultime indiscrezioni sulle possibili trade : Il mercato NBA entra nel vivo, diverse trattative stanno animando queste ore oltre Oceano: da Parker a Kanter, tutti i nomi in ballo Il mercato NBA si appresta a vivere i suoi giorni più caldi. La trade deadline è fissata per il 7 febbraio, dunque le franchigie si stanno muovendo frettolosamente per mettere a posto i roster. Secondo Sport Illustrated vi sono diverse trattative in atto in queste ore, la più calda vorrebbe uno scambio tra ...

Mercato NBA – Rockets e Cavs studiano una trade fra due ‘scontenti’ : Carmelo Anthony in cambio di J.R. Smith : Gli Houston Rockets e i Cleveland Cavaliers starebbero studiando una particolare trade fra due giocatori finiti ai margini dei rispettivi progetti: Carmelo Anthony in cambio di J.R. Smith La trade deadline di febbraio, il termine ultimo per gli scambi tra franchigie in vista del rush finale della seconda parte di stagione, si avvicina a grandi passi e le squadre studiano le ultime trade prima dello stop finale. Fra i team più attivi ci ...

Mercato NBA - Patrick McCaw si accasa ai Toronto Raptors - ma la lega investiga sul passaggio ai Cavs : Almeno la telenovela cestistica legata a Patrick McCaw sembra essere finita. Dopo essere stato tagliato dai Cleveland Cavaliers, la guardia 23enne ha firmato fino al termine della stagione con i ...

Mercato NBA – Kanter nel mirino dei Kings : Sacramento cerca un particolare ‘vantaggio’ : Kings in trattativa con i Knicks per Enes Kanter: si studia una particolare trade per la quale potrebbe essere necessaria una terza squadra La trade deadline di febbraio si avvicina e le squadre NBA studiano i possibili ultimi colpi in vista del rush finale di fine stagione, ma anche per programmare la free agency estiva. I New York Knicks, destinati ad un’altra stagione di tanking, potrebbero perdere Enes Kanter per il resto della ...

Mercato NBA – Finisce la telenovela su Patrick McCaw : l’ex Warriors si accorda con i Toronto Raptors : Dopo essere stato acquisito e tagliato dai Cleveland Cavaliers, in un’operazione davvero poco chiara, Patrick McCaw ha trovato l’accordo con i Toronto Raptors Negli ultimi giorni il caso relativo alla situazione contrattuale di Patrick McCaw ha fatto molto discutere il mondo NBA. Il giocatore, restricted free agent con gli Warriors, è stato acquistato dai Cleveland Cavaliers che gli hanno promesso un biennale da 6 milioni non ...

Mercato NBA – Chandler Parsons e i Memphis Grizzlies si separano : raggiunto l’accordo per il buyout : Si separano le strade di Chandler Parsons e dei Memphis Grizzlies: dopo tanti infortuni e un quadriennale folle, il giocatore e la franchigia si accordano per il buyout Resta l’amaro in bocca per quello che poteva essere, viste le premesse, soprattutto quelle contrattuali, neanche minimamente rispettate dall’apporto in campo: Chandler Parsons e i Memphis Grizzlies si sono separati. Troppi gli infortuni che hanno costretto il ...

NBA – Houston Rockets - il gm Morey non ha dubbi : “vogliamo il titolo - prima della deadline opereremo sul Mercato” : Il gm degli Houston Rockets, Daryl Morey, ha espresso la volontà di migliorare la squadra sul mercato: in Texas arriverà qualche volto nuovo prima della trade deadline di febbraio Gli Houston Rockets hanno vissuto un inizio di stagione davvero complicato, con risultati ben al di sotto delle attese. La franchigia texana, ritrovatasi in fondo alla Western Conference, si è dunque rimboccata le maniche, affrontantando problemi di rosa, ...

Mercato NBA – Colpo Cleveland Cavaliers : firmato Patrick McCaw - gli Warriors non pareggiano l’offerta : I Cleveland Cavaliers firmano Patrick McCaw: i Golden State Warriors non pareggiano l’offerta fatta dalla franchigia dell’Ohio Non solo cessioni in casa Cleveland Cavaliers. La franchigia dell’Ohio ha messo sotto contratto Patrick McCaw, restricted free agent che in estate ha rifiutato il rinnovo proposto dai Golden State Warriors. I Cavs gli hanno proposto un biennale da 6 milioni di dollari che la franchigia della Baia ...

Mercato NBA – Nick Young dice addio a Denver : ‘Swaggy P’ tagliato dai Nuggets : L’avventura di Nick Young ai Denver Nuggets finisce in breve tempo: la franchigia del Colorado taglia ‘Swaggy P’ dopo appena 4 partite giocate Campione NBA in carica, ma senza squadra. La storia di Nick Young ha dell’incredibile. In effetti ‘Swaggy P’, dopo essere stato rilasciato in estate dai Golden State Warriors, aveva trovato un accordo al minimo salariale con i Denver Nuggets nelle scorse settimane. La franchigia del Colorado aveva ...

Mercato NBA – All’interno della lega pochi dubbi : i Knicks saranno la prima scelta di Kevin Durant in estate : Diversi addetti ai lavori in NBA hanno dato vita ad un vero e proprio sogno di Mercato: Kevin Durant avrebbe messo i Knicks in cima alle proprie preferenze Frank Isola di ‘The Athletic’ ha fatto un graditissimo regalo di Natale a tutti i tifosi dei New York Knicks. Secondo il giornalista, diversi agenti NBA e altri addetti ai lavori non avrebbero dubbi sul fatto che, in caso di addio ai Golden State Warriors in estate, Kevin Durant avrebbe ...

NBA - LeBron James e il Mercato dei Lakers : 'Ho sempre reclutato nuovi giocatori' : Il suo nuovo marchio, soprattutto il suo nuovo motto e messaggio da lanciare al mondo NBA. "Alla fine di tutto ciò che più conta è vincere: il mio lavoro adesso è quello di dimostrare che posso farlo.

Mercato NBA - Austin Rivers firma con Houston e ritrova l'odiato Chris Paul : durato poco il periodo senza squadra di Austin Rivers: la guardia che si è liberata dal contratto con i Phoenix Suns ha firmato un accordo fino a fine anno con gli Houston Rockets, come riportato da ...