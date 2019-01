Meghan e Harry di nuovo mano nella mano | cosa rivela il loro bisogno di ' mantenersi in

Kate - che ha brindato ai suoi 37 anni senza Meghan (né Harry) : I look di Kate Middleton e Meghan Markle al pranzo di Natale della reginaI look di Kate Middleton e Meghan Markle al pranzo di Natale della reginaI look di Kate Middleton e Meghan Markle al pranzo di Natale della reginaI look di Kate Middleton e Meghan Markle al pranzo di Natale della reginaI look di Kate Middleton e Meghan Markle al pranzo di Natale della reginaI look di Kate Middleton e Meghan Markle al pranzo di Natale della reginaI look di ...

Kate Middleton festeggia il 37esimo compleanno senza Meghan e Harry - le cognate ai ferri corti? : Meghan e Harry grandi assenti alla festa di compleanno di Kate. Doveva essere un'occasione per festeggiare insieme a pochi familiari e pochi amici, invece sembra che le due cognate siano sempre...

Meghan Markle e Harry - la casa di campagna da 3 milioni : Meghan Markle e Harry hanno finalmente trovato il loro nido d’amore: si tratta di una casa di campagna dal valore di 2,5 milioni di sterline, ossia 3 milioni di euro. Una proprietà enorme, immersa nel verde e in grado di garantire ai duchi di Sussex la pace che cercano da tempo. Secondo quanto svelato dalla stampa inglese, Meghan e Harry hanno affittato il cottage per due anni, iniziando dei lavori di rimodernamento per rendere la loro ...

Il Principe Harry vuole una vita normale insieme a Meghan? Il pettegolezzo : Ci sono nuove indiscrezioni che trapelano dai corridoi di Bukingham Palace che interessano il Principe Harry e l'amata/odiata Duchessa di Sussex. Secondo i tabloid britannici, il secondo figlio di ...

Meghan Markle triste e infelice a Corte. Harry si sente in colpa : Meghan Markle si sentirebbe triste e infelice nel suo ruolo di Duchessa del Sussex. A rivelarlo è una fonte vicina alla moglie di Harry che a US Weekly ha raccontato di quanto Meghan non si riesca ad abituarsi alla sua nuova vita a Corte. Contrariamente quindi a quanto spifferato dai ben informati di Palazzo, Lady Markle non sarebbe un’arrampicatrice sociale, dal carattere tirannico, ma la vittima di un rigido sistema cui lei non riesce ad ...

Meghan Markle - il sacrificio estremo di Harry : cos'è disposto a lasciare - lo sconcerto della Regina Elisabetta : Un altro rospo da ingoiare per la Regina Elisabetta: il principe Harry sembrerebbe intenzionato a rinunciare al titolo nobiliare e a tutti i compiti annessi per amore della moglie Meghan Markle. I giornali inglesi negli ultimi giorni non fanno che parlare del nuovo cruccio della Regina Elisabetta a

Harry il principe - Meghan l’attrice e il ritorno al passato : al figlio verrà tolta una prerogativa reale (se sarà femmina soprattutto) : Il figlio di Meghan Markle e del principe Harry potrebbe non ricevere il titolo di “Sua Altezza reale”. E sebbene sembri uno degli ormai consueti veti posti dalla Regina Elisabetta II alla nipote acquisita (e un po’ indigesta), questa volta sembra che la volontà dipenda proprio da Harry. Il principe, come si legge sull’Express, aveva già espresso il desiderio di vivere una vita normale, insieme alla sua famiglia. Il suo ...

Harry potrebbe rinunciare al titolo nobiliare per Meghan (ma Elisabetta è pronta a dissuaderlo) : Il principe Harry potrebbe dire addio al suo titolo nobiliare, ma la Regina Elisabetta sarebbe pronta a dissuadere il nipote in ogni modo da quest'intenzione. Il 34enne Harry potrebbe voler liberarsi dalle incombenze e dalle responsabilità derivanti dal ruolo di membro della famiglia reale. Ad affermarlo è Penny Junor, biografa dei Windsor: "Harry è sempre stato riluttante all'ambiente reale". Lo riporta l'Express."Penso che ...

Harry e Meghan : la Regina negherà il titolo reale al nascituro? : Il figlio di Meghan Markle e del Principe Harry potrebbe non ricevere il titolo di “Sua Altezza reale”.Non si tratta però di una misura punitiva della Regina Elisabetta II, bensì di qualcosa che è nella volontà dello stesso Harry. Il Principe, come riporta l’Express, in passato ha spesso espresso il desiderio di vivere una vita normale, insieme alla sua famiglia. Meghan è al momento incinta e in primavera darà alla luce il suo primogenito, il ...

Meghan Markle - come ha cambiato Harry (in meglio e in peggio) : come si cambia per amore! Lo sa bene il Principe Harry, che per accontentare la sua amatissima Meghan Markle si è completamente trasformato nell’ultimo periodo. Harry è sempre stato il bad boy della Royal Family, quello che, più di tutti, è stato coinvolto in scandali e protagonista di episodi imbarazzanti. Basti pensare solo alle foto che lo ritraevano a Las Vegas, ubriaco e completamente nudo, dopo aver perso una partita di ...

Meghan Markle è incinta e il principe Harry gioca con i marines a invadere la Russia : Meghan Markle è incinta e il principe Harry si sta preparando a partecipare ai giochi di guerra invernali in Norvegia, prestando il suo sostegno all’elite delle truppe britanniche mentre praticano un massiccio finto contrattacco contro la Russia . Il principe si unirà a più di 1.000 commandos della Royal Marine d’élite, racconta il Daily Mail, per praticare una […]

Meghan Markle scioccata : “Vogliono che divorzi da Harry” : Meghan Markle è rimasta scioccata scoprendo qualcosa di sconvolgente: gli americani vogliono che divorzi da Harry. Secondo gli ultimi sondaggi infatti la maggior parte dei suoi connazionali le augura di separarsi dal suo principe azzurro, magari in seguito ad uno scandalo. A svelarlo è stato AJ Benza, celebre gossip columnist, conduttore e commentatore, che lavora per testate come E! Entertainment Television, Newsdays e New York Daily ...

Meghan Markle - come ha ridotto suo marito Harry dopo il matrimonio : l'inferno del principe : Il principe Harry ha stravolto la sua vita da quando ha conosciuto Meghan Markle e l'ha sposata. dopo anni passati a godersela tra festini ed eccessi, Harry ha deciso di mettere la testa e lo stomaco a posto, soprattutto ora che sta per diventare padre. secondo i tabloid britannici, Meghan avrebbe c