Medicina | il flusso anomalo nella giugulare produce sintomi simili alla sclerosi multipla

(Di martedì 15 gennaio 2019) E’ stato pubblicato sul sito della rivista scientifica Thrombosis and Haemostasis uno studio intitolato “Clinical Characteristics and Neuroimaging Findings in Internal Jugular Venous Outflow Disturbance” (Caratteristiche cliniche e risultati di neuroimaging nel disturbo di devenoso dellainterna.Secondo alcuni ricercatori cinesi, recentemente, la stenosi della venainterna (IJVS) sta ottenendo una crescente attenzione da parte dei ricercatori clinici per via di una serie diconfondenti che compromettono la qualità di vita negli individui affetti, ma non possono essere spiegati da altre cause ben dimostrate. In questo studio, gli autori hanno voluto chiarire le caratteristiche cliniche, le caratteristiche di neuroimaging e la patogenesi della IJVS, e a chiarire le loro possibili correlazioni, nel tentativo di fornire dati utili per la diagnosi ...