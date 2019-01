Martedi 15 Gennaio sui canali Sky Cinema HD

Programmi TV di stasera - martedì 15 gennaio 2019. Su Rai1 «Non ho niente da perdere» : Edoardo Pesce e Carolina Crescentini in Non ho niente da perdere Rai1, ore 21.25: Non ho niente da perdere - 1^Tv Film tv di Fabrizio Costa del 2018, con Carolina Crescentini, Edoardo Pesce. Prodotto in Italia. Durata: 100 minuti. Trama: Camilla è un’inguaribile ipocondriaca che vive nel ricordo del fidanzato Andrea da cui fu lasciata dieci anni prima quando l’uomo si ammalò improvvisamente. Durante un atto terroristico organizzato da uno ...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di martedì 15 gennaio 2019 : anticipazioni puntata 5167 di Un POSTO al SOLE in onda martedì 15 gennaio 2019: Marina Giordano (Nina Soldano) scopre di non poter fare niente per impedire l’ingresso ai Cantieri di Alberto Palladini (Maurizio Aiello)… Iniziano i lavori di ristrutturazione a casa Poggi, ma Manlio Picardi (Paolo Scalondro) continua a non accettare che la moglie Adele (Sara Ricci) sia tornata a lavorare… Salvatore Cerruti (Cosimo Alberti) è sempre più ...

Meteo - le previsioni di martedì 15 gennaio - : Tempo in miglioramento in quasi tutta Italia, con le ultime precipitazioni nevose sulle Alpi di confine e in Abruzzo. Qualche fenomeno anche sull'Adriatico. Ma l'instabilità torna gradualmente già da ...

'Liberi di scegliere' - il film in prima visione in onda martedì 22 gennaio su Rai 1 : 'Liberi di scegliere' è il titolo di nuovo film per tv in onda il 22 gennaio in prima serata su Rai 1 che è stato diretto dal regista Giacomo Campiotti ed ha come protagonisti principali: Alessandro Preziosi, Carmine Buschini e Nicole Grimaudio. E' la storia di un giudice dei minori che fa il possibile per cercare di salvare alcuni giovani che altrimenti rischiano seriamente di finire rovinati dalla 'ndrangheta. La trama del film in prima ...

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di martedì 15 gennaio 2019 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di martedì 15 gennaio 2019 (pomeriggio e prima serata): Onesimo e Hipolito cercano un presentatore per la radio, attraverso dei provini. Carmelo è sempre più in ansia per le lettere anonime che Adela continua a ricevere e vorrebbe procurare alla moglie una scorta armata; lei però non vuole. Julieta sorprende Prudencio con audaci avance e si concede a lui… Isaac chiede ad Antolina di parlare e le domanda di ...

IL PARADISO DELLE SIGNORE 3 - anticipazioni di martedì 15 gennaio 2019 : anticipazioni puntata n. 92 de Il PARADISO DELLE SIGNORE daily di martedì 15 gennaio 2019: Marta (Gloria Radulescu) e Vittorio (Alessandro Tersigni) cercano di convincere Riccardo (Enrico Oetiker) a rivelare a Nicoletta (Federica Girardello) la sua dipendenza dagli oppiacei… Al PARADISO DELLE SIGNORE, le Veneri si contendono il primato per la vendita dei biglietti della lotteria… Agnese Amato (Antonella Attili) comincia a sospettare ...

Oroscopo domani di Paolo Fox : previsioni martedì 15 gennaio : Paolo Fox, Oroscopo di domani secondo Paolo Fox: previsioni segno per segno Come proseguirà la settimana secondo il quadro astrologico presentato da Paolo Fox? Scopriamolo con l’Oroscopo di domani segno per segno (tratto in parte dalla sua app) partendo dai primi tre. ARIETE: potrebbero trovarsi in una situazione di disagio che si protrarrà fino a sera. Avranno a che fare con alcune criticità a livello sentimentale. Entro fine mese ...

UNA VITA - anticipazioni puntata di martedì 15 gennaio 2019 : anticipazioni puntata di Una VITA di martedì 15 gennaio 2019 (pomeriggio e prima serata): Blanca e Samuel si sposano e poi lui viene portato in sala operatoria per sottoporsi all’operazione che potrebbe salvargli la VITA. Ursula cerca di manipolare Diego e gli dice che la Marchesa de Urrutia verrà a incontrarli. La Marchesa non possiede il gioiello il cui disegno è andato perduto. Simon dice a Elvira di amarla ancora e lei assicura al ...

BEAUTIFUL - anticipazioni puntata di martedì 15 gennaio 2019 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di martedì 15 gennaio 2019: In ospedale giunge il detective Sanchez e riprende l’interrogatorio di Bill (Don Diamont), alla presenza di Liam (Scott Clifton) e Hope (Annika Noelle). Il poliziotto pone a Bill la domanda fatidica: ha visto veramente Ridge (Thorsten Kaye) intento a premere il grilletto? Bill ammette che non può esserne certo perché era di spalle, anche se lui pensa che lo stilista sia il ...

Meteo Roma : Le previsioni per martedì 15 gennaio 2019 : Meteo Roma. Nella Capitale previsto tempo stabile con sole prevalente al mattino e al pomeriggio. Nel Lazio giornata caratterizzata dal tempo stabile con sole prevalente sia al mattino sia poi nel pomeriggio sulle aree interne e lungo la costa. Meteo Roma: Le previsioni per domani martedì 15 gennaio 2019 Tempo stabile con sole prevalente al mattino e al pomeriggio; cieli sereni attesi anche nelle le ore serali. Temperature comprese tra ...

Martedì 15 e mercoledì 16 gennaio : al Cardarelli la sede nazionale della Scuola per la gestione del rischio clinico : Ma cosa si intende per clinical risk management? Semplificando: è la scienza che in maniera "proattiva" previene e riduce il rischio clinico. Essere proattivi significa lavorare con il supporto di ...

Oroscopo di martedì 15 gennaio : ok l'amore per Bilancini e Capricorno - Pescini in affanno : L'Oroscopo del giorno 15 gennaio 2019 mette a disposizione le nuove previsioni e i consigli dell'Astrologia in relazione all'amore e al lavoro. Pronti a scoprire come saranno le stelle di questo martedì? Bene, iniziamo subito con il chiarire quali saranno i segni più fortunati, quest'oggi scelti nel filotto composto da Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. In merito alla sestina sotto analisi in questa sede, solo uno ...

Estrazioni Lotto e Superenalotto di martedì 8 gennaio. Nessun 6 né 5+ : Estrazioni Lotto, SuperenaLotto e 10eLotto, tutti i numeri vincenti come sempre su Leggo.it. I numeri vincenti del SuperenaLotto sono 23 34 38 54 57 e 87, Numero Jolly 39, Numero Superstar...