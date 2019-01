Malpensa | migrante si lancia dall' aereo e fugge sulla pista | voli bloccati e dirottati a

Migrante senegalese fugge sulla pista : chiuso l'aeroporto di Malpensa : l'aeroporto di Malpensa è stato chiuso e molti voli sono stati dirottati. Un Migrante senegalese, che stava per essere imbarcato in un aereo per il rimpatriato, è fuggito lungo una pista dell'...

Milano - caos a Malpensa : migrante fugge tra le piste per evitare il rimpatrio. Voli in ritardo e arrivi dirottati : Blocco all’aeroporto di Malpensa. Tutte le partenze sono ferme da circa un’ora e gli arrivi vengono dirottati verso gli aeroporti limitrofi. Secondo le prime informazioni un uomo di origini senegalesi avrebbe tentato di evitare il rimpatrio, fuggendo dal velivolo su cui era stato imbarcato. L’uomo sarebbe salito sull’aero dalla porta anteriore, e, attraversando tutto il corridoio di corsa, sarebbe fuggito dal portellone ...

