Malaga | si continua a cercare Julen | come Alfredino sprofondato nelle viscere della terra

(Di martedì 15 gennaio 2019) Il pensiero corre adRampi (inevitabile sia così) che a sei anni cadde in un pozzo per risalire in superficie solo da morto. Dalla scorsa domenica, tutta la Spagna sta seguendo con il fiato sospeso le operazioni per tentare di recuperare, un bambino di appena due anni e mezzo che a Totalàn (località alla periferia di, nel sud del Paese) è a sua volta finito in fondo a un pozzo profondo 110 metri e di 25 centimetri di diametro. Ancora non si sa a che profondità possa trovarsi il bambino e se sia vivo.Alla ricerca del piccolo, unica traccia un sacchetto di caramelle La scorsa domenica, all'ora di pranzo,era con il papà José, la mamma Victoria e alcuni amici a passeggio in campagna nel terreno di proprietà di un parente in un'area montuosa. Il piccolo stava giocando con un altro bambino quando si è verificato l'incidente: è caduto in un pozzo ...