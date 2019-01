Luca Vismara | età | altezza | peso | mamma famosa | fidanzato

caffeinamagazine

(Di martedì 15 gennaio 2019) Ad Amici Castingsi è presentato così: “Ho 25 anni e vivo a Milano. Canto da sempre, però non l’avevo mai visto come un lavoro vero e proprio. Quando, invece, ho preso la consapevolezza che potevo essere in grado di scrivere delle canzoni mie, in realtà da poco… È nato tutto da un Erasmus in Svezia, prima di partire ho scritto Someone new, l’ho pubblicata indipendentemente e questa canzone ha cominciato a scalare le classifiche su iTunes in Svezia, Norvegia e Danimarca, quindi ho creato questa piccola hit in Nord Europa dal nulla”.”Faccio musica pop-dance, la mia fonte di ispirazione è la musica che arriva dal Nord Europa, un esempio su tutti gli Abba. Il mio obiettivo è di portare la musica dance fatta da un italiano. Osanniamo tutto quello che viene dall’estero e invece noi siamo bravi perché facciamo delle grandi melodie e ...