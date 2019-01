L’ora della verità a 73 giorni dalla Brexit

Genoa-Milan - polemiche per spostamento delL’orario della partita : Genoa-Milan, polemiche per spostamento dell’orario della partita Il match a Marassi era previsto per le 21 di lunedì 21 gennaio. Per motivi di ordine pubblico, l'Osservatorio manifestazioni sportive del Viminale ha deciso di anticiparlo alle 15. I tifosi annunciano spalti vuoti. Il Comune scrive alla Lega Calcio: “Si giochi di ...

F1 - Sainz si fida della McLaren : “sono sicuro che risaliremo - non vedo L’ora di cominciare a guidare” : Il pilota spagnolo ha parlato della sua nuova avventura in McLaren, svelando i suoi obiettivi per le stagioni a venire L’avventura in McLaren è ufficialmente cominciata, Carlos Sainz Jr. si prepara a questo nuovo capitolo della sua carriera. La Renault ormai è il passato, l’obiettivo principale è quello adesso di riportare in alto il glorioso team di Woking, da troppo tempo lontano dal vertice della classifica. Intervistato ...

L’ora della Salute : Annalisa Manduca torna in tv alla domenica su La7 : Annalisa Manduca in L'Ora della Salute Annalisa Manduca torna in tv. Lo storico volto di Check Up, assente dal piccolo schermo da diverse stagioni, sarà da domenica 16 dicembre alle 12,50 la padrona di casa della seconda edizione de L’Ora della Salute, il programma di La7 dedicato ai progressi della medicina, alla ricerca scientifica, alla prevenzione e a tutti gli aspetti della vita quotidiana che contribuiscono a migliorare la ...

Frankie Hi-Nrg : «Sfera non ha colpe - incoscienti i genitori in discoteca coi figli piccoli» Il giallo delL’orario della serata : Il rapper interviene sulla tragedia di Corinaldo: «Troppo facile attribuire responsabilità al cantante. Questa vicenda dallo spray alla capienza, rivela di un’incoscienza diffusa»

Il giallo delL’orario della serata di Sfera Ebbasta (che fino a dopo le 24 suonava a Rimini) : Controlli per capire se gli organizzatori abbiano «venduto» un evento diverso da quello reale. Sui biglietti l’orario previsto erano le 22 ma il trapper alla stessa ora era a Rimini

Per Oliver Queen è giunta L’ora della verità. Su Infinity la sesta stagione di Arrow : Matrimoni, lutti, vittorie, sconfitte, una rivelazione gigantesca che sposta irrimediabilmente gli equilibri a Star City. La sesta stagione di Arrow, da oggi disponibile nel catalogo di Infinity, è destinata a rimanere ben impressa nella memoria dei tanti fan del supereroe interpretato da Stephen Amell. Succedono così tante cose nei ventitré episodi in programma che è impossibile non notare quanto sia cambiato il mondo attorno a Oliver Queen. Si ...

