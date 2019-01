Londra | in calo Paddy Power Betfair

Londra - avvistato drone sopra Heathrow : lo scalo sospende tutti i voli in partenza : La misura precauzionale nell’aeroporto più trafficato della Gran bretagna. Pochi giorni fa lo stesso episodio nell’altro scalo londinese di Gatwick

Londra : calo per Rolls-Royce Holdings : Pressione su Rolls-Royce Holdings , che tratta con una perdita dell'1,94%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100 , evidenzia un rallentamento del trend di ...

Londra : Standard Chartered in forte calo : Si muove in profondo rosso Standard Chartered , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 3,66% sui valori precedenti. Il trend di Standard Chartered mostra un andamento in sintonia con ...

Londra : British American Tobacco in forte calo : Pressione su British American Tobacco , che perde terreno, mostrando una discesa del 2,08%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di ...

Londra : Informa in forte calo : Affonda sul mercato Informa , che soffre con un calo del 2,36%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Informa , ...

Londra - mistero droni sull'aeroporto di Gatwick : scalo riaperto | Due persone arrestate : Giallo sui droni, decine di migliaia di persone bloccate - Continua quindi il mistero dei droni sullo scalo alle porte della capitale britannica. Tra mercoledì e giovedì decine di migliaia di persone ...

Aeroporto Londra - droni sulla pista : in tilt scalo di Gatwick/ Ultime notizie : voli cancellati - ritardi di ore : Londra, Aeroporto di Gatwick in tilt per la presenza di droni sulle piste: cancellazioni, ritardi e passeggeri infuriati al secondo scalo del Regno Unito

Londra - lo scalo di Gatwick chiuso per droni in volo su pista : il personale calma le persone - passeggeri dormono in aereo : Voli bloccati o dirottati su altri aeroporti nello scalo londinese di Gatwick: a causare la paralisi dei voli è stato l’avvistamento di due droni che sorvolavano lo scalo in prossimità delle piste. Al primo avvistamento nella serata di ieri sono seguite diverse altre segnalazioni, tanto da spingere le autorità aeroportuali a sospendere i voli in arrivo per qualche ora, tentando poi di far ripartire il traffico alle prime ore del mattino. Ma 45 ...

Allerta all’aeroporto Gatwick di Londra - scalo chiuso per ore : droni sulla pista : Uno degli aeroporti più frequentati di tutta la Gran Bretagna bloccato da mercoledì sera per la presenza di droni che sorvolano l'area delle piste impedendo di fatto il normale decollo e atterraggio degli aerei di linea.Continua a leggere

Londra : netto calo registrato da Carnival : In forte ribasso la società con sede a Miami proprietaria di Costa Crociere , che mostra un disastroso -5,24%. L'andamento di Carnival nella settimana, rispetto al FTSE 100 , rileva una minore forza ...

Londra - droni sulla pista : in tilt lo scalo di Gatwick : ROMA - L'attività dell'aeroporto di Londra-Gatwick, è sospesa dopo che la pista è stata chiusa stanotte per la presenza di due droni nelle vicinanze dell'aeroporto. Come riportato oggi dalla società ...

Greggio in calo a Londra su dati macro deboli cinesi : ...in calo nella mattinata londinese dopo alcuni dati macroeconomici della Cina che mostrano un rallentamento della crescita e quindi indicano una minore domanda da parte del primo importatore al mondo.

Londra : in calo ITV : Ribasso per ITV , che presenta una flessione dell'1,80%. Lo scenario su base settimanale di ITV rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100 . Tale ripiegamento ...

Londra : Carnival in forte calo : Aggressivo avvitamento per la società con sede a Miami proprietaria di Costa Crociere , che tratta in perdita del 2,26% sui valori precedenti. L'andamento di Carnival nella settimana, rispetto al ...