ilfattoquotidiano

: Livorno, ignorata per 50 anni e poi venduta per più di 600mila euro. Ora il Comune rivuole la statua dimenticata… - laura_ferro79 : Livorno, ignorata per 50 anni e poi venduta per più di 600mila euro. Ora il Comune rivuole la statua dimenticata… -

(Di martedì 15 gennaio 2019) E’ rimasta lì, sempre sullo stesso piedistallo di compensato, per cinquant’. E nessuno se n’era mai accorto. Fino al 2015, quando qualcuno – probabilmente un esperto di arte contemporanea – si è reso conto che quella maschera marmorea dagli occhi vuoti, la bocca aperta e la testa reclinata all’indietro, era una scultura originale che valeva oro. “L’immagine per eccellenza del più eminente scultore simbolista italiano”, l’ha definita Sotheby’s trefa, quando la scultura è stata trasferita in gran segreto daa Londra prima di essereall’asta per ben 485mila pound (666mila). Adesso, dopo tredalla misteriosa vendita, il caso della Santa Giulia di Adolfo Wildt è tornato di attualità: giovedì il tribunale disarà chiamato a decidere sulla reale proprietà dell’opera per stabilire a chi dovranno andare i soldi del ricavo. E intanto anche la politica ...