LIVE Sport | DIRETTA 15 gennaio | Perugia e Civitanova vincono in Champions | Price nuovo

LIVE Sport - DIRETTA 15 gennaio : Dakar - Australian Open - sci e volley in tempo reale. Martedì ricchissimo : Buongiorno e bentrovati alla nostra DIRETTA LIVE di tutti gli Sport in programma questo 15 gennaio. Saranno sempre gli Australian Open, primo Slam dell’anno del tennis, a dominare la scena con quattro italiani impegnati nella notte italiana: Fognini se la vedrà contro lo spagnolo Munar; Cecchinato sfiderà il serbo Krajinovic, Vanni giocherà contro lo spagnolo Carreno Busta e Camila Giorgi scenderà in campo contro la slovena Jakupovic. ...

LIVE Sport - DIRETTA 14 gennaio : risultati Australian Open - bene gli azzurri. Dakar in tempo reale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE Sport di oggi lunedì 14 gennaio. Giornata particolarmente ricca e avvincente, tanti eventi sotto i riflettori e lo spettacolo non mancherà per iniziare la settimana alla grande. Incominciano gli Australian Open, primo Slam della stagione di tennis: subito in campo due colossi come Roger Federer e Rafael Nadal ma anche quattro italiani a caccia di gloria (Seppi, Travaglia, Berrettini, Fabbiano). La Dakar ...

LIVE Sport - DIRETTA 13 gennaio : tutti i risultati della Dakar e degli sport di squadra : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE sport di oggi (domenica 13 gennaio). Si preannuncia grande spettacolo in questa ricchissima giornata con tanti eventi in programma, ce n’è davvero per tutti i gusti e per tutto il giorno potremo gustarci il meglio da ogni disciplina. sport invernali assoluti protagonisti: lo slalom di Adelboden con Marcel Hirscher che insegue la doppietta, il team sprint di sci di fondo a Dresda dove Federico ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 13 gennaio : CONFORTOLA ORO NEI 3000 METRI! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali (oggi domenica 13 gennaio). Si preannuncia una giornata particolarmente ricca, divertimento assicurato tra ghiaccio e neve dove l’Italia vorrà essere assoluta protagonista per chiudere un weekend da sogno. Puntiamo tantissimo su Federico Pellegrino che, dopo la squalifica di ieri durante i quarti di finale della sprint di Dresda, andrà a caccia di un pronto riscatto nella team ...

LIVE Sport - DIRETTA 12 gennaio : Perugia batte Civitanova nel volley - Milan e Juventus ai quarti di Coppa Italia : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE Sport di oggi, sabato 12 gennaio. Inizia col botto il fine settimana ed anche oggi ci sarà tanta carne al fuoco: nella notte Italiana si sono disputati i match della NBA, inoltre Andreas Seppi sta per scendere in campo per la finale del torneo ATP 250 di Sydney. Dopo questo inizio succulento arriva la scorpacciata degli Sport invernali: in programma gli Europei dello short track dello speed skating, ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 12 gennaio : ITALIA DA SBALLO! Trionfo Vittozzi - podi a volontà! Voetter quarta nello slittino : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali di oggi, sabato 12 gennaio. Focus sugli Sport della velocità su ghiaccio: proseguono infatti gli Europei sia per quanto concerne lo short track che per quanto riguarda lo speed skating (Francesca Lollobrigida seconda dopo le gare di ieri). Ci si sposterà poi sulla neve per gli inseguimenti del biathlon, dove tra le donne Lisa Vittozzi partirà per prima. Oggi però sarà anche il giorno ...

