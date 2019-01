ansa

: Incidente in scooter in Val Susa, grave in rianimazione il leader No Tav Rossetto - rep_torino : Incidente in scooter in Val Susa, grave in rianimazione il leader No Tav Rossetto - DARIOMANGONE1 : Leader No Tav ha incidente senza patente - PiemonteBT : Ansa #news #Piemonte: Leader No Tav ha incidente senza patente -

(Di martedì 15 gennaio 2019) ANSA, - TORINO, 15 GEN - Giorgio Rossetto, 56enne No Tavdi Askatasuna, è ricoverato in Rianimazione all'ospedale Cto di Torino per le ferite riportate in unstradale avvenuto sabato ...