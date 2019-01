Le prime parole di Cesare Battisti dopo l' arresto | ' È tutto finito | sono malato e

Stefano Sala : arrivano le prime parole di Dasha dopo la rottura : Stefano Sala: arrivano le prime parole di Dasha dopo la rottura annunciata ufficialmente dal modello a Pomeriggio 5 Stefano Sala, nella giornata di ieri, ha dato ufficialità a ciò che da tempo aleggiava nell’aria: con Dasha è finita, la storia non ha retto l’urto del Grande Fratello Vip. Il modello lo ha annunciato a Pomeriggio […] L'articolo Stefano Sala: arrivano le prime parole di Dasha dopo la rottura proviene da Gossip e ...

Cesare Battisti - le prime parole dopo l'arrivo in Italia : "So che andrà in prigione" : "So che andrò in prigione, adesso l'ho realizzato". Cesare Battisti, dietro il sorriso beffardo e strafottente di sempre sfoggiato anche scendendo dalla scaletta dell'aereo che l'ha riportato in Italia dalla Bolivia, ha l'amara consapevolezza ce la storia, finalmente, è cambiata. Il terrorista rosso

Le prime parole di Battisti : "So che andrò in prigione" : "So che andrò in prigione". Dopo l'arresto Cesare Battisti sembra ormai rassegnato alla sua carcerazione. Sono queste, infatti, le prime parole pronunciate dopo il suo arrivo in Italia. Del terrorista che per trentasette anni è sfuggito alla giustizia italiana che lo ha condannato all'ergastolo per quattro omicidi, sembra essere rimasto poco. Chi lo ha visto nella saletta dell'aeroporto di Ciampino per le procedure di notifica degli atti ...

Biathlon – Vittozzi trionfa nell’inseguimento - le prime parole dell’azzurra dopo la vittoria a Oberhof : Vittozzi: “Bellissimo, ma due vittorie non fanno una stagione”. Wierer: “Caduta senza colpe, a Ruhpolding mi ritroverò davanti” Le parole di Lisa Vittozzi dopo il successo nella pursuit di Oberhof che la lancia in seconda posizione nella classifica generale. “Ho cercato di gestire la gara dall’inizio alla fine, sapevo che il primo giro sarei stata con Chevalier, per cui sono partita senza forzare anche ...

Le prime parole di Chiofalo dopo l'intervento al cervello : 'Ce l'ho fatta' : Francesco Chiofalo ha rassicurato i fan subito dopo il delicato intervento subito al cervello. L'ex ragazzo di Selvaggia Roma ha scritto sui social: 'Ce l'ho fatta, sto bene', corredando il suo messaggio con l'hastagh #andràtuttobene, che è stato il suo motto nei giorni antecedenti l'intervento. Francesco Chiofalo ha superato l'intervento Il giovane qualche settimana fa ha scoperto di avere un tumore al cervello del diametro di cinque centimetri ...

Francesco Chiofalo : la foto e le sue prime parole dopo l’intervento : Francesco Chiofalo: arrivano la foto e le sue prime parole dopo l’intervento. L’annuncio dell’ex protagonista di Temptation Island Il timore, la paura e lo spavento di non farcela si sono diradati dopo l’intervento chirurgico. Francesco Chiofalo ce l’ha fatta. Già nelle scorse ore, dall’ufficio stampa dell’ospedale San Camillo Forlanini di Roma, è trapelato che l’operazione […] L'articolo ...

Milan – Paquetà in Italia con la famiglia - le prime parole da rossonero : “sogno di diventare come Kakà” : Lucas Paquetà è a Milano, il neo calciatore rossonero è arrivato con la famiglia in Italia: le sue prime dichiarazioni Lucas Paquetà è arrivato nel giorno dell’Epifania in Italia con la famiglia. All’aeroporto di Milano, il neo acquisto del Milan ha incontrato i primi tifosi, felici di stringere la mano al giovane trequartista che dal Flamengo è stato venduto in questa sessione di mercato ai rossoneri. Grazie ad un affare dal ...

Fiorentina - le prime parole di Muriel : “Avevo dato la mia parola a Corvino” : Luis Muriel è atterrato a Bologna ed è ora pronto alla sue seconda esperienza in Italia, questa volta però con la maglia della Fiorentina, che ha vinto la sfida di mercato con il Milan. LEGGI ANCHE: Calciomercato, Ufficiale Muriel alla Fiorentina: prestito con diritto di riscatto Fiorentina, Muriel: “Ne avevo già parlato tanto tempo fa […] L'articolo Fiorentina, le prime parole di Muriel: “Avevo dato la mia parola a ...

Muriel si presenta - le prime parole da calciatore della Fiorentina : La Fiorentina ha piazzato il colpo Muriel, il colombiano si candida ad essere grande protagonista nella seconda parte di stagione. Ecco le importanti dichiarazioni di presentazione dell’ex Sampdoria: “Sono molto, molto contento di essere qua. Ho parlato diverso tempo fa con il Direttore e gli ho dato la mia parola che sarei venuto a Firenze ed ora sono qui. Ho grandissima voglia di iniziare, non vedo l’ora di scendere in campo ...

MotoGp – Addio Ducati - comincia ufficialmente una nuova avventura per Lorenzo : le sue prime parole da pilota Honda : Archiviati i due anni di alti e bassi con la Ducati, Jorge Lorenzo è pronto per iniziare la sua nuova avventura: le prime parole del maiorchino da pilota Honda Con l’arrivo del 2019 è ufficialmente iniziata l’avventura di Jorge Lorenzo in Honda. Il maiorchino ha avuto modo di provare la sua nuova moto, grazie alla concessione datagli dalla Ducati, già nel 2018, al termine della stagione di MotoGp, nelle prime due sessioni di ...

L'anno che verrà - un trionfo. Le prime parole del neo-direttore di Raiuno? Amadeus imperatore di viale Mazzini : Il primo test con lo share per il direttore di Raiuno, Teresa De Santis, porta già i galloni del successo dopo i numeri portati a casa da Amadeus con L'anno che verrà su Raiuno. La serata da Matera ha portato la De Santis a esultare il primo giorno delL'anno: "Ringrazio tutta la squadra che a Matera

Francesco Chiofalo - le prime parole ai fan dopo l'annuncio del tumore al cervello : «Non mi sarei mai aspettato tutto questo affetto, grazie per essermi vicino in questo momento così triste per me». Così Francesco Chiofalo parlando ai fan poco dopo il...

Francesco Chiofalo - le prime parole ai fan dopo l'annuncio del tumore al cervello : «Non mi sarei mai aspettato tutto questo affetto, grazie per essermi vicino in questo momento così triste per me». Così Francesco Chiofalo parlando ai fan poco dopo il...

Selvaggia Roma : le prime parole su Francesco Chiofalo dopo l'annuncio del tumore al cervello - VIDEO - - : Francesco ha poi continuato: "Sono incaz*to, ce l'ho con il mondo, perché io? Sono fottuto, sono fregato. Questa volta devo farla per forza, per quanto io non voglia farla, devo fare l'operazione, ...