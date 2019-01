ilfattoquotidiano

: Traffico illecito rifiuti, maxi blitz nel Lazio - Adnkronos : Traffico illecito rifiuti, maxi blitz nel Lazio - fattoquotidiano : Lazio, traffico illecito di rifiuti e roghi tossici: 15 arresti, oltre 50 gli indagati. Sequestrati 25 tir usati pe… - Cascavel47 : Lazio, traffico illecito di rifiuti e roghi tossici: 15 arresti, oltre 50 gli indagati. Sequestrati 25 tir usati pe… -

(Di martedì 15 gennaio 2019) È stata soprannominata “Tellus”, dal nome della divinità romana della Terra, l’operazione messa a segno martedì mattina all’alba dai carabinieri che ha smantellato undinel. 15 le persone arrestate, 57 glia vario titolo: su di loro pendono le accuse didi, associazione per delinquere finalizzata al riciclaggio e ricettazione di veicoli e truffa in danno delle assicurazioni, simune di reato, favoreggiamento personale. L’operazione ha preso il via da una serie di controlli per il contrasto ai cosiddetti “”. Sequestrati anche 25 tir utilizzati per il trasportodie un impianto di autodemolizione.L’operazione, fanno sapere i carabinieri, “costituisce l’esito di un’articolata attività di indagine scaturita da una serie di controlli, finalizzati al ...