Lazio | Inzaghi ritrova Correa Lombardi in prestito al Venezia fino al 2020

Lazio - Lukaku in crescita : Inzaghi lo schiererà titolare a Napoli : Yes, he can. Tocca a Jordan. Non più solo spacca partite, ma spacca Napoli. Lukaku col Novara ha dimostrato la sua crescita, adesso ecco la vera prova a sinistra. Callejon fece impazzire Caceres all'...

Lazio - Immobile : 'Testa al prossimo obiettivo'. Inzaghi prova Lulic a destra : 'Next step'. Tradotto: 'prossimo obiettivo'. Guardano avanti Luis Alberto e Ciro Immobile. Gli attaccanti della Lazio festeggiamo sui social la vittoria di ieri per 4-1 contro il Novara e si ...

Calciomercato Lazio : Tare parla di “sfoltimento” - Inzaghi chiede acquisti : Calciomercato Lazio, Simone Inzaghi ed Igli Tare hanno parlato delle possibili mosse del club capitolino nelle prossime ore Calciomercato Lazio, la squadra di Simone Inzaghi si è messa alle spalle la vittoria sul Novara in Coppa Italia, pronta a rituffarsi sul campionato. In queste ore però si fa un gran parlare anche di mercato, con diverse trattative che stanno animando i tifosi laziali. Si fa ad esempio un gran parlare della possibile ...

Coppa Italia – Lazio show - Inzaghi soddisfatto : “siamo stati bravi - ma ora testa al campionato” : Le parole di Simone Inzaghi dopo la vittoria della Lazio sul Novara agli ottavi di finale di Coppa Italia “Avevo chiesto una partita di grande concentrazione perché era una gara dove c’era soprattutto da perdere. I ragazzi sono stati bravi e hanno tolto fin da subito le certezze al Novara, adesso siamo ai quarti di finale ma ora testa al campionato dove ci aspettano partite importanti“. Sono le parole del tecnico della ...

Lazio-Novara - Inzaghi : «Vittoria meritata. Mercato? L'obiettivo è di migliorarci» : ROMA - Vittoria netta per la Lazio nell'ottavo di finale di Coppa Italia contro il Novara . I biancocelesti si impongono 4-1. Partita già chiusa nel primo tempo con i gol di Luis Alberto e Milinkovic-...

Lazio-Novara 4-1 - Inzaghi soddisfatto : “Approccio positivo” : LAZIO NOVARA 4-1, Inzaghi parla nel post partita- Ha di che essere soddisfatto mister Inzaghi nel post gara di Coppa Italia. La sua Lazio inizia nel migliore dei modi il nuovo anno, inaugurando il 2019 calcistico con un poker al Novara negli ottavi di finale del trofeo nazionale. Succede tutto, o quasi, nel primo tempo, […] L'articolo Lazio-Novara 4-1, Inzaghi soddisfatto: “Approccio positivo” proviene da Serie A News Calcio - ...

Lazio-Novara 0-0 La Diretta Inzaghi punta su Caicedo e Immobile : La Lazio ospita quest'oggi all'Olimpico il Novara, una delle uniche due squadre di C ancora in corsa, in un match valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia. I padroni di casa fanno il loro ...

Lazio-Novara probabili formazioni Coppa Italia : Inzaghi punta su Caicedo : LAZIO NOVARA probabili formazioni – Oggi pomeriggio, inizio ore 15, l’Olimpico di Roma, sponda biancoceleste, apre i battenti per la prima volta nell’anno 2019. In campo la squadra di Simone Inzaghi e i blu piemontesi di William Viali, in palio il passaggio, in gara ad eliminazione diretta, ai quarti di finale della seconda competizione nazionale. […] L'articolo Lazio-Novara probabili formazioni Coppa Italia: Inzaghi punta su Caicedo ...

Lazio-Novara conferenza Inzaghi : “Vogliamo vincere a tutti i costi” : LAZIO NOVARA conferenza Inzaghi – Domani la Lazio riparte dalla Coppa Italia con la sfida al Novara, ore 15 allo stadio Olimpico. Una partita “importante” ha spiegato l’allenatore biancoceleste Simone Inzaghi in conferenza stampa, “che vale un quarto di finale. Negli ultimi anni abbiamo fatto bene in Coppa Italia, vogliamo fare lo stesso in questa […] L'articolo Lazio-Novara conferenza Inzaghi: “Vogliamo ...

Lazio - Inzaghi punta la Coppa Italia : 'Vietato sottovalutare il Novara' : Vuole iniziare l'anno col piede giusto, Simone Inzaghi. Il tecnico della Lazio è pronto per gli ottavi di Coppa Italia, contro il Novara, in programma domani all'Olimpico alle ore 15. 'Nessun rodaggio,...

Calciomercato Lazio - in arrivo il primo colpo per Inzaghi : Zappacosta ad un passo : Calciomercato Lazio, il club del presidente Lotito si appresta a concludere l’operazione Zappacosta, il quale si giocherà il posto con Marusic Calciomercato Lazio – Davide Zappacosta potrebbe essere il primo rinforzo per la Lazio di mister Inzaghi. Il terzino del Chelsea è dato ad un passo dal club laziale, secondo quanto rivelato dal Sun infatti, le due società avrebbero trovato un accordo per una cifra che si aggira attorno ...

Lazio - Inzaghi cerca un esterno. Pressing su Zappacosta e Darmian : Zappacosta e Darmian. Getty In dirittura d'arrivo il passaggio di Martin Caceres al Parma: da definire alcuni punti del contratto del difensore uruguaiano. Sbloccato il mercato in uscita, la Lazio ...