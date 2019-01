Lavoriamo tutti per migliorare la riforma del referendum

huffingtonpost

(Di martedì 15 gennaio 2019) Approda in aula alla Camera il testo didell'art 71 della Costituzione. Si tratta di uno degli aspetti che più agitano il dibattito politico e culturale intorno al futuro della democrazia, cioè il rapporto tra democrazia rappresentativa e partecipazione popolare. Dico "partecipazione popolare" perché parlare di "democrazia diretta" è del tutto improprio, trattandosi di un sistema impossibile da realizzare nelle società complesse e articolate come le nostre. Lo stesso Rousseau, filosofo molto caro a una parte politica di questa maggioranza, teorico moderno della democrazia diretta in opposizione a quella rappresentativa, ammetteva l'impossibilità di realizzarla nelle società complesse che non fossero le antiche Città-Stato.Proprio riguardo al modello della Città-Stato dell'antica Grecia, tanto vagheggiato dai ...