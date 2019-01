La Uefa pensa alla Champions a inviti (il Napoli ne è fuori)

ilnapolista

(Di martedì 15 gennaio 2019) Si va verso il campionato europeo per club La notizia non è nuova, è il tema politico del calcio europeo per club. Però la notizia ha fatto un passo avanti. Ne scrive Repubblica quotidiano molto attento a quel che si muove nellae che da mesi sta informando sugli scenari futuri e sulla possibile scomparsa di realtà che hanno fatto la storia del calcio italiano. Si andrà verso un campionato europeo per club e in questo luogo esclusivo si accederà a. Nel tennis vengono definite wild-card. I criteri saranno fondamentalmente commerciali. Conteranno la forza economica dei club, gli stadi, i fatturati, la fan-base. Scrive Repubblica: “Partite nel weekend, per tutto il torneo o almeno dagli ottavi o dai quarti, con slittamento del campionato in mezzosettimana. E l’ipotesi di distribuire wild card, ossia, legatistoria dei club, ma pure all’attrattività delle ...