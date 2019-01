La Tav non si discute Mozioni Pd-FI rinviate | M5S respinge mediazione della Lega

Sci alpino - Marta Bassino non sta nella pelle : “sono su un altro pianeta - da tanto aspetTavo un risultato così” : La sciatrice azzurra ha commentato il gigante di Plan de Corones, concluso sul podio dietro Shiffrin e Worley Bellissima, elegante, cattiva. E alla fine gioiosa e sorridente. Marta Bassino torna sul podio del gigante femminile a distanza di quasi due anni. L’ultima volta ci era riuscita nel marzo 2017 ad Aspen al termine di una stagione che l’aveva proiettata tra le grandi del Circo Bianco. Adesso è di nuovo lì accanto alla ...

Cesare Battisti - proprietario pensione in Bolivia : “Era tranquillo - resTava in camera. Non ha mai lasciato i suoi dati” : È arrivato a novembre ed è rimasto fino al 4 dicembre. Non ha mai lasciato i suoi dati personali alla reception, ma solo quelli della persona di nazionalità Boliviana che lo aveva accompagnato. Ai microfoni di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, parla il signor Peralta, proprietario della pensione Casona Azul di Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), dove Cesare Battisti ha trascorso una parte del suo ultimo periodo di libertà prima dell’arresto e ...

Tav - Di Maio : “Se tecnici dicono che l’opera non sta in piedi si blocca il processo di costruzione” : “Se dei tecnici ci dicono che quell’opera”, la Tav Torino-Lione, “non sta in piedi, ditemi che senso ha fare un’opera che non sta in piedi. Io credo che dobbiamo essere lineari: la soluzione migliore è sempre la più semplice. Se c’è un’analisi, quando la pubblicheremo vedremo…. se ci dirà che non sta in piedi, si blocca il processo di costruzione. Poi tutto quello che verrà dopo, si vedrà”. Lo afferma il ...

Tav - tra piano B e l'ipotesi referendum/ M5s - Toninelli : 'Completare la Torino-Lione non sarebbe sconfitta' : Tav, ecco il piano B: risparmi da 1,5 miliard. Ultime notizie: il Pd prepara mozione per sblocco appalti, M5s contrario al referendum. Le parole di Fico.

Conte - referendum Tav? Ora non ha senso : Aspettiamo le valutazioni costi-benefici, legali, poi il governo non si sottrae ad una valutazione di sintesi politica. Poi se ci sarà un'istanza, io non vedo negativamente l'istituto referendario". ...

INTERVISTA - Toninelli : completare la Tav non sarebbe sconfitta politica : Lo ha detto in una INTERVISTA a Reuters il ministro dell'Infrastrutture e Trasporti Danilo Toninelli, che non considera comunque una sua sconfitta politica l'eventuale decisione di proseguire l'opera.

Elena Sofia Ricci rivela : “Non ho voluto dire a mia madre che sTava per morire” : Elena Sofia Ricci è tornata sul piccolo schermo nei panni di suor Angela nella serie di Rai1 “Che Dio ci aiuti” ma gli ultimi sono stati mesi difficili per l’attrice a causa della morte della madre. Le due erano molto legate e, proprio per questo, Elena ha rivelato a Mara Venier nel corso dell’ultima puntata di Domenica In di non aver detto alla madre quelle che erano le sue reali condizioni di salute. Il motivo? Elena ...

Cara Delevingne ha parlato della prima volta in cui si è sentita bella e probabilmente non è quello che ti aspetTavi : Non c'entra la carriera The post Cara Delevingne ha parlato della prima volta in cui si è sentita bella e probabilmente non è quello che ti aspettavi appeared first on News Mtv Italia.

Il risveglio del Nord : la Tav non si tocca : Il risveglio del Nord ha il volto di Monica Giuliano, il sindaco di Vado Ligure, dove tra qualche mese aprirà una piattaforma logistica da 800 mila container. Con Genova e La Spezia formerà una catena logistica di impatto mondiale, «per questa ragione non possiamo rinunciare alla Tav; perderemmo la possibilità di diventare uno snodo centrale per il...

Il risveglio del Nord : la Tav non si tocca : ... uno degli organizzatori delle due manifestazioni di Torino, tira le somme di quest'alleanza, molto pragmatica, che percorre il Nord: 'Le macchine utensili, di cui siamo leader nel mondo, il made in ...

Elena Sofia Ricci confessa : "Non dissi a mia madre che sTava per morire" : Elena Sofia Ricci in onda su Rai 1 con la fiction di successo Che Dio ci aiuti è stata ospite del salotto di Mara Venier oggi domenica 13 gennaio 2019 a Domenica IN. L'attrice ha scelto il contenitore festivo per raccontarsi e rivelare alcuni aspetti della sua vita che l'hanno provata.Fra le rivelazioni più toccanti, quella di non aver voluto rivelare alla madre malata le sue reali condizioni di salute una decisione presa per non farla ...

Tav : Salvini - se non c'è accordo politico allora referendum : Sulla realizzazione della Tav "se non c'è una sintesi all'interno del governo decidono gli italiani come è giusto che sia". A dirlo è il ministro dell'Interno Matteo Salvini arrivando al gazebo della Lega in corso Vercelli a Milano. "Nel contratto di governo - ha aggiunto Salvini - ci sono i referendum propositivi come in Svizzera, giustamente, quindi se sulla Tav non ...

Elena Sofia Ricci choc : "Non dissi a mia madre che sTava per morire" : Gli ultimi sono stati mesi difficili per Elena Sofia Ricci . L'attrice ha infatti recentemente perso la madre e proprio in seguito alla scomparsa del genitore ha rivelato che da adolescente era stata ...

Matteo Renzi : "Sulla Tav decide il Parlamento - non il referendum" : "Visto che ci hanno copiato, il Pd deve votare a favore del decreto salva-Carige", dice Matteo Renzi, in un'intervista al Sole 24 Ore, nella quale lancia anche un messaggio sulla Tav: "decide il Parlamento, non il referendum. Salvini ci metta la faccia".Sulla Tav incalza: "Devono venire in Parlamento, non solo in Consiglio dei ministri. E in Parlamento c'è una netta maggioranza in favore della Tav: noi, Forza Italia, la Lega, le ...