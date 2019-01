La storia di Vittoria e Pasquale | i due baresi che hanno fatto amare il panzerotto ai

huffingtonpost

(Di martedì 15 gennaio 2019) Ilsfida l'hotdog nel suo territorio, New York. E, un anno dopo, la sfida sembra vinta. Grazie all'intuito e alla tenacia di due ragazzi,. A raccontare lasono loro stessi in un post pubblicato dalla pagina Inchiostro di Puglia."Il tutto è partito nel 2015 - scrivono - quando ci siamo resi conto che ilavrebbe potuto avere un grande potenziale in America, terra visitata tante volte e in cui abbiamo mangiato di tutto tranne che ilbarese". Così, a distanza di 3 anni,aperto Panzerotti Bites, a Brooklyn. "I nostri panzerotti sono molto apprezzati dai newyorkesi e italiani", scrivono. Il segreto? Prodotti genuini e pugliesi ("semola rimacinata di grano duro, olio extra vergine d'oliva...").L'obiettivo diè portare la cultura pugliese a New York, proprio attraverso il cibo. ...