huffingtonpost

: La storia di Katelyn Ohashi, ginnasta da 10. 'Mi definivano 'grassa'. Pensavo alla bulimia come 'soluzione'' - HuffPostItalia : La storia di Katelyn Ohashi, ginnasta da 10. 'Mi definivano 'grassa'. Pensavo alla bulimia come 'soluzione'' - Cinzia_Private : Alexandra Lucia Cordella - andregiane : Katelyn, la storia della ginnasta regina dei social: 'Quando dicevano che ero grassa' -

(Di martedì 15 gennaio 2019)Un minuto e mezzo di perfezione. Le acrobazie disono valseil massimo dei voti ai campionati Collegiate Challenge di Anaheim, in California. Eppure non la vedremo gareggiare nelle competizioni internazionali di massimo livello. Niente Olimpiadi, niente Mondiali: è stata lei stessa a deciderlo qualche tempo fa quando la pressione agonistica, gli infortuni e gli insulti ricevuti per il suo fisico l'avevano affossata sino al punto da trasformare la ginnastica da passione a incubo.Lei, che nel 2013 ha sconfitto la campionessa Simone Biles, ha dovuto sopportare critiche che hanno distrutto la sua autostima. Le difficoltà quotidiane emergono dalle pagine del suo stesso diario, che qualche tempo fa ha deciso di rendere pubblico per raccontare quello che per lei era il lato oscuro della ginnastica agonistica, quando la perfezione fisica richiesta ...