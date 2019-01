La scarpa del giorno

Bus in scarpata sulla A16 - assolto l'a.d. di Autostrade | Ira dei parenti delle vittime : "Vergogna, questa non è giustizia", hanno gridato nell'aula del tribunale di Avellino parte dei familiari delle 40 vittime

Perde il controllo dell'auto e finisce nella scarpata : muore a 44 anni : L'incidente ad Armungia. È finito in una scarpata con la sua auto in una strada sterrata di Armungia, in provincia di Cagliari. Un Capodanno tinto di tragedia. A Perdere la vita Ernesto Uda, 44 anni, ...

Auto precipita in una scarpata - i feriti non sono gravi Cronaca del Nord Ovest : Terribile incidente stradale, stamattina a Ciotti superiore, frazione di Perrero, in Val Germanasca. Un'Auto con a bordo due persone è finita in una scarpata, precipitando per una ventina di metri. ...

Esce di strada - sfonda il guard rail e vola nella scarpata - salvato dai vigili del fuoco : I vigili del fuoco sul posto Ha perso il controllo della sua Audi Q5, ha sfondato il guard rail ed è finito nella scarpata. E' accaduto sulla Statale 45 all'altezza di Travo. A rimanere lievemente ...

Messi - il vincitore della scarpa d'Oro 2018 : 'Non mi aspettavo tutto questo. E sul Lione...' - : Adesso gioco nella squadra migliore del mondo e questo rende tutto più facile, anche nella conquista di questi riconoscimenti '. IL LIONE - Messi si è poi soffermato sul Lione , prossimo avversario ...

Messi - quinta scarpa d'oro : ''Barcellona miglior club del mondo'' : BARCELLONA - 'Non mi aspettavo tutto questo quando ho cominciato. Il mio sogno era diventare un calciatore professionista e avere successo'. Ma Lionel Messi è andato oltre. Oggi il fuoriclasse ...

Puma rilancia la sua prima scarpa con i sensori del 1986 : (Foto: Puma) Oggi una scarpa intelligente con sensori incorporati non fa notizia, ma negli Anni 80 sarebbe stata qualcosa di unico nel suo genere. Il condizionale in realtà non serve, perché Puma una calzatura del genere l’ha realizzata: si tratta della scarpa da running RS-Computer, messa in commercio nel 1986 e ora pronta a un rilancio vintage in salsa hi tech. La notizia l’ha data direttamente Puma: la RS-Computer tornerà in ...

Brooks - la rivoluzione del running : arriva la scarpa che sostiene tutta la gamba : Brooks rivoluziona il mondo del running con il sistema di supporto Guiderails, risultato della più grande ricerca scientifica sulla biomeccanica applicata alla corsa: Brooks Run Signature , basata sul concetto che non ...

Sul ring notte da dimenticare per scarpa : si è arreso ai colpi mancini del britannico Joe Hughes : Una notte da dimenticare per Andrea Scarpa. Ieri sera, al Teatro Obihall di Firenze, il pugile 100% foggiano, che si allena alla palestra Kombat Sport Moncalieri e che gestisce come bartender il locale Ddr di Torino, non è riuscito a imporre la sua boxe e si è arreso ai colpi mancini del britannico Joe Hughes che, puntando su di un incontro ...