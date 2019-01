La Roma vuole Badelj | Lotito spara alto

Roma - Mancini richiesto da Di Francesco : Monchi vuole chiudere subito : Roma Mancini – La Roma è al lavoro per il mercato, un lavoro duro quello di Monchi che è chiamato a rinforzare una rosa che deve diventare competitiva per la lotta Champions. Monchi lavora in questi giorni già per l’estate, oltre che per (eventuali) riparazioni invernali. Ed infatti è confermato l’interesse per Gianluca Mancini, 22 anni, […] L'articolo Roma, Mancini richiesto da Di Francesco: Monchi vuole chiudere subito proviene da ...

Roma : non vuole chiudere storia d’amore e picchia ex compagna - arrestato : Roma – Un 24enne capoverdiano proprio non si rassegnava alla fine della loro storia d’amore e cosi’ ieri, in piena notte ha bussato nuovamente alla porta della sua ex che, spaventata, non ha aperto. L’uomo, pero’, non si e’ fatto scoraggiare e rompendo il chiavistello e’ riuscito a introdursi nell’abitazione, scagliandosi contro la donna, colpendola ripetutamente con calci e ...

Attenta Roma - il Manchester United vuole pagare la clausola per Manolas : Kostas Manolas è finito nel mirino del Manchester United che si appresta a pagare la (bassa) clausola rescissoria fissata dalla Roma Prosegue il pressing del Manchester United sul difensore centrale della Roma, Kostas Manolas. Secondo il ‘Sun’ i Red Devils avrebbero già contattato il 27enne greco per avere il via libera alla trattativa e sarebbero disposti a sborsare la clausola rescissoria di 36 milioni di euro valida da ...

Il mercato low cost della Roma - Pallotta vuole abbassare il tetto ingaggi : “Tante idee, budget al minimo” Il titolo del Messaggero è tutto un programma: “Monchi-Eusebio, patto low cost”. Sommario: “Ds e allenatore, oggi incontro per definire il futuro: tante idee e budget al minimo. Di Francesco aspetta un difensore e un centrocampista, ma prima c’è da vendere”. Il titolo di un altro articolo è ancora più eloquente: “priorità all’ingaggio più che al profilo”. Ugo Trani scrive dell’opportunità di ...

Mercato - frenata per Karsdorp al Feyenoord : la Roma vuole il prestito secco : LaPresse Dì la tua 0 Dì la tua 0 frenata per il ritorno di Rick Karsdorp al Feyenoord . Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport' e 'Il Messaggero', ci sarebbero stati alcuni problemi tra la Roma e il club olandese legati alla modalità del trasferimento del terzino giallorosso. La Roma vorrebbe cedere il giocatore ...

Clamoroso Nainggolan - il centrocampista vuole tornare a Roma : spuntano gli audio : Il Natale in casa Inter è stato monopolizzato dalla vicenda della sospensione di Nainggolan, non convocato per lo scontro diretto per la Champions contro il Napoli. L’atteggiamento del calciatore dal giorno dopo la punizione da parte della società, unito alle parole di Spalletti in conferenza, sembrava far pensare a una situazione in via di risoluzione. Oggi, però, ecco un nuovo elemento che può quasi far gridare allo scandalo e ...

La Romania vuole processare i capi della rivoluzione del 1989 : La Procura generale di Bucarest ha annunciato venerdì 21 dicembre l'intenzione di voler avviare un procedimento penale ai danni dei leader della rivoluzione romena del 1989. Si tratta dell'ex ...

Rabiot al Milan?/ Calciomercato - Ds Psg : 'Non vuole rinnovare e allora non gioca'. Occhio a Roma e Juventus : Adrien Rabiot è uno dei pezzi di Calciomercato più appetibili per l'Italia con Milan, Juventus e Roma che lo seguono ormai da tempo.

Roma - persero tutto nella strage di via Vigna Jacobini. Rutelli diede loro le case Raggi le rivuole : 6 famiglie sotto sfratto : Rischiare di perdere la casa. Di nuovo. Dopo una strage che la politica sembra aver dimenticato, nonostante sia sempre viva nella memoria collettiva di una Roma ancora ferita. Erano le 3.06 di mercoledì 16 dicembre 1998. Esattamente 20 anni fa. Senza un avvertimento, senza che una crepa pericolosa venisse mai segnalata o rilevata, un intero palazzo di via Vigna Jacobini 65, in zona Portuense, si sbriciolò all’improvviso portandosi via la vita di ...

'Il Flamengo vuole Gerson : la Roma chiede Lincoln' : RIO DE JANEIRO - Ore calde sull'asse Rio-Roma . Stando a 'Espn Brasil', il Flamengo avrebbe individuato l'erede di Lucas Paquetà , che da gennaio vestirà la maglia del Milan : si tratta di Gerson , ...

Roma - massacrata di botte dal marito davanti alla figlia di 3 anni perché non vuole più prostituirsi : arrestato 36enne : 'Non voglio più prostituirmi'. Picchiata dal marito in presenza della figlia: 36enne romeno arrestato dalla Polizia. La donna costretta a prostituirsi, aveva deciso di smettere. Quando l'ha detto al ...

Roma - non vuole che scenda dal bus e lo accoltella : Un 30enne Romano è stato accoltellato alla nuca subito dopo essere sceso dall'autobus su cui viaggiava nel centro storico di Roma all'altezza di via del Tritone . Il giovane è stato colpito dopo una ...

Raggi : Roma vuole innovare - 5G per rendere semplice vita a cittadini : Roma – “Roma e’ una citta’ che vuole innovare fortemente. Abbiamo creato una piattaforma con dei partner per il 5G. Vogliamo usare la tecnologia per semplificare la vita dei cittadini. Stiamo sperimentando in diversi ambiti come: sicurezza, turismo e mobilita’ e vogliamo capire fino in fondo cosa vuol dire nella vita pratica usare queste nuove tecnologie”. “Nell’ambito della mobilita’, ad ...