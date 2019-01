La ricostruzione dell' odierno incidente | avvenuto sulla A18 Catania-Messina

La Francia fornirà un prestito di un miliardo di euro per la ricostruzione dell'Iraq - : La Francia fornirà un prestito di un miliardo di euro per la ricostruzione dell'Iraq, ha riferito l'agenzia Reuters citando il ministro degli Esteri francese Jean-Yves Le Drian, che si trovava in ...

Siria - il business della ricostruzione interessa tutti. L’Italia ne stia fuori : Da mesi il governo di Damasco sta cercando di spostare l’attenzione dal conflitto in corso alla ricostruzione della Siria. Nonostante proseguano i crimini di guerra, aumenti la tensione nella regione curda e altrove – anche a seguito dell’annuncio del ritiro Usa – e la situazione umanitaria in alcune parti del Paese resti estremamente grave, la comunità internazionale comincia a guardare con interesse alla questione. C’è ...

Precari della ricostruzione la Cgil chiede soluzioni celeri e certe : L'Aquila - soluzioni celeri e certe per i Precari della Ricostruzione Oggi ci troviamo con un nuovo anno davanti e con problemi ancora insoluti. Per il cratere del sisma 2009 si riparte con uno zero o quasi sulla legge di bilancio 2019, se consideriamo che l’unico provvedimento ottenuto è stata la proroga per la restituzione delle tasse e che non hanno trovato spazio la norma che consente il riequilibrio del bilancio del Comune ...

Cozzani : "Dobbiamo continuare ricostruzione della Provincia" : A loro tutti auguro il meglio sia sul piano personale sia per la loro attività politica. Ai nuovi consiglieri provinciali eletti rinnovo le congratulazioni e do il mio "benvenuto" in Provincia; ...

Roma - volantini antisemiti contro Lazio - Napoli e Israele : la ricostruzione della vicenda : La vicenda dei volantini antisemiti diffusi su Internet e che sarebbero comparsi in zona Prati e Balduina nel giorno del compleanno della Lazio, è ancora nebulosa e poco chiara. La Digos e la Polizia ...

Mangia per la prima volta a tre anni - grazie ad un innovativo intervento di ricostruzione dell’esofago : Mangia per la prima volta a tre anni, grazie ad un eccezionale ed innovativo intervento di ricostruzione dell’esofago, presso l’ospedale Infantile Regina Margherita della Città della Salute di Torino. Si tratta di un vero e proprio “miracolo“. A. ha 3 anni ed è nata con una malformazione congenita: l’Atresia esofagea di tipo I, cioè senza un tratto di esofago, situazione che rende impossibile alimentare il ...

Indonesia - nuova esplosione dell’Anak Krakatau : dopo il collasso di Dicembre - ecco come il vulcano inizia la sua ricostruzione [FOTO e VIDEO] : 1/10 ...

Riparte il futuro - storia di Sara e della sua lotta per una ricostruzione trasparente e partecipata a L’Aquila : I terremoti che hanno sconvolto l’Italia negli ultimi anni sono diventati occasione di arricchimento per molti imprenditori. L’emergenza, allentando le maglie dei controlli, ha favorito una corruzione ancora più inaccettabile, se mai si possa fare una classifica del livello di indignazione. La protagonista di questa storia è Sara Vegni che, dal basso, ha trovato un modo efficace di lavorare per la trasparenza, per rispondere alla domanda che con ...

Michael Schumacher - la ricostruzione dell'incidente sugli sci a Meribel : La cronaca di quel giorno. Schumi, l'uscita con Mick e gli amici Michael Schumacher si trova a Meribel con la famiglia e con gli amici per trascorrere le vacanze natalizie nel suo chalet 'Les ...

Trump : Arabia Saudita finanzierà ricostruzione della Siria al posto dell'America - : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che le autorità saudite, al posto degli Stati Uniti, hanno deciso di stanziare fondi per la ricostruzione della Siria. Lo ha twittato oggi lo ...

All'ANICA il Natale della città di Amatrice : la ricostruzione passa anche per il Cinema : Riferendosi alla partecipazione alle proiezioni, più di cento persone presenti, inclusi tanti bambini, negli spettacoli della domenica pomeriggio, Sergio Serafini , delegato di Radio Amatrice e ...

Crollo Ponte Genova : Salini Impregilo e Fincantieri incaricate della ricostruzione con la nuova società “PerGenova” : Salini Impregilo e Fincantieri, attraverso la sua controllata Fincantieri Infrastructure, si aggiudicano il contratto per la ricostruzione del Ponte sul fiume Polcevera a Genova, che verrà realizzato dalla neocostituita società “PERGenova”. Il nuovo Ponte, che parte dal progetto di Renzo Piano, prevede il completamento dell’opera in 12 mesi, dal momento in cui l’area verrà resa disponibile, dopo il completamento delle attività di ...

Unicobas Milano : RICORSO rivolto a tutti i docenti per il recupero INTEGRALE della ricostruzione di carriera : RICORSO Milano , li 13/12/2018 RESTA INFORMATO GRATUITAMENTE SUL MONDO della SCUOLA, ISCRIVITI AL GRUPPO FACEBOOK, CLICCANDO qui O CLICCA “MI PIACE” SULLA PAGINA FACEBOOK RICORSO SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE Si porta all’attenzione del personale docente ed educativo della possibilità di prendere parte all’azione legale avverso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca al fine di vedere affermato il diritto ...

Demolizione e ricostruzione del ponte - la cerchia si restringe. Oggi l'incontro con i cittadini della Valpolcevera : Inutile dire che tra i più chiacchierati balzano agli onori della cronaca le imprese Salini-Impregilo e Cimolai per la ricostruzione del nuovo ponte, mentre la cordata genovese composta da Vernazza-...