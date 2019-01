La retorica della sicurezza e il populismo penale sono un pericolo per le persone perbene

fanpage

(Di martedì 15 gennaio 2019) La tolleranza zero e l’approccio punitivopratiche fallimentari che creano più danni che benefici. Affrontare le questioni penali con umanità e garantire diritti e reinserimento sociale ai condannati non può essere liquidato come buonismo: conviene alla società, e soprattutto ai cittadini onesti.