La prima scuola reclute del 2019

prima scuola primaria in Polesine dedita alla formazione musicale : ... si tratta dell'avvio di un percorso musicale dedicato ai bambini che si approcciano per la Prima volta alla musica ADRIA , RO, - La scuola Primaria di Baricetta si avvicina al mondo della musica. ...

Mobilità scuola primaria : trasferirsi su posti di lingua inglese : Torniamo sull’argomento Mobilità riferendoci questa volta in particolar modo alla Mobilità scuola primaria. Per la prossima domanda di Mobilità (2019/20), i docenti della scuola primaria, titolari di posto comune, possono partecipare al trasferimento su posti per l’insegnamento della lingua inglese. Titoli necessari Per poter esprimere la volontà a partecipare al trasferimento su posti per l’insegnamento della lingua inglese, il ...

Iscrizione scuola primaria e secondaria 2019 : tutto quello che c'è da sapere - Sky TG24 - : Dalle 8 del 7 gennaio fino alle 20 del 31 gennaio sono aperte le iscrizioni alle classi prime delle scuole primarie e secondarie. L'anticipo, voluto dal ministro Bussetti, servirà a portare in ...

primarie PD - Martina fa la corte agli insegnanti : “Uguaglianza inizia a scuola” : Il prossimo 3 marzo 2019 si svolgeranno le Primarie PD per l’elezione del nuovo segretario. I candidati alla segreteria sono Maurizio Martina, Nicola Zingaretti, Francesco Boccia, Roberto Giachetti, Dario Corallo e Maria Saladino. Primarie PD, Maurizio Martina e il suo accalorato appello al mondo della scuola: #fiancoafianco Già iniziano le prime dichiarazioni programmatiche di alcuni candidati. Primo tra questi è proprio Martina, il segretario ...

Scuola primaria - 12.000 assunzioni in arrivo per l’educazione fisica : assunzioni grazie all’educazione fisica alla Scuola primaria: il ddl approvato il 18 dicembre scorso ha dato il via libera all’educazione motoria in orario curricolare, diversamente da come si era deciso in precedenza. Il testo adesso attende l’approvazione in Senato. Il testo prevede anche la costituzione di un gruppo di educazione motoria e sportiva formato dai docenti di educazione motoria, che avrà la funzione di programmare, ...

SCUOLA : ASSESSORE DONAZZAN IN VISITA ALLA primaRIA DI PAVIOLA DI SAN GIORGIO IN BOSCO - "SCHIANTO - UN ALBERO DI NATALE SPECIALE" : DONAZZAN a PAVIOLA 'Sono rimasta piacevolmente colpita dall'iniziativa promossa dagli alunni e dalle insegnanti di questa SCUOLA " ha affermato l'ASSESSORE - che hanno inteso incentrare il tema della ...

A Carate Brianza la prima birra artigianale prodotta da una scuola - è al bergamotto - : L'istituto alberghiero Don Gnocchi di Carate Brianza lancia la prima birra artigianale prodotta e messa in commercio da un istituto scolastico italiano. Si chiama "Incontro" ed è una blond ale al ...

Vietri sul Mare - la prima scuola di formazione sull'arte della ceramica : ... rappresenta anche uno strumento fondamentale per la conservazione, la valorizzazione, e la promozione del patrimonio storico-culturale nonché uno straordinario volano per la stessa economia del ...

Industria 4.0 - nasce a Bologna la prima scuola di competenze per le imprese : (Foto: Shutterstock) Parte a Bologna Bi-Rex, il primo competence center per l’Industria 4.0 dei sette che saranno aperti in Italia. Il centro è un consorzio che raggruppa in un partenariato pubblico-privato 57 attori tra università, centri di ricerca e imprese. Radicato nel territorio emiliano-romagnolo, ha attività estese anche ad altre regioni, fra cui Campania, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Sicilia e Trentino-Alto Adige. In futuro ...

Scuola - concorso ordinario infanzia e primaria 2019 : previste tre prove : Oggi 12 dicembre 2018 è l'ultimo giorno utile per presentare domanda per il concorso straordinario finalizzato al reclutamento a tempo indeterminato dei docenti della Scuola dell'infanzia e primaria. Il requisito base per l'accesso a tale concorso straordinario sono i due anni di servizio nelle scuole statali, pertanto, gli aspiranti docenti che non rientrano nel requisito delle due annualità dovranno aspettare l'uscita del bando ordinario. Il ...

Una settimana senza smartphone - a Prato la prima scuola disconnessa : studenti e prof senza social : Offline per un'intera settimana, a 15 anni. Sembra impossibile, ma non lo è se la sfida si fa insieme: un'intera scuola resterà infatti disconnessa per disintossicarsi dai...

Scuola primaria ultime notizie : Di Maio annuncia ‘Ecco la promessa mantenuta sul tempo pieno’ : La notizia è stata battuta nella giornata di ieri ma anche il vicepremier Luigi Di Maio ha voluto dare enfasi all’approvazione alla Camera dei Deputati dell’emendamento (prima firmataria Maria Marzana) per il tempo pieno nelle scuole elementari. Intervenendo, in qualità di ospite, a un forum dell’Ansa, il leader del Movimento Cinque Stelle, ha dato ampio risalto al provvedimento che finanzierà il tempo pieno alla Scuola ...

Assunzioni scuola infanzia e primaria dal 2019 : come avverranno? : Assunzioni dal 2019: con il “Decreto dignità” è stato pure avviato l’iter per il concorso straordinario per la scuola primaria e dell’infanzia. Tale concorso è riservato ai docenti abilitati per l’insegnamento che abbiano svolto almeno 2 anni di servizio presso le scuole statali, negli ultimi otto. La procedura è unica, ovvero si svolge una sola volta, e le relative graduatorie sono ad esaurimento. E’ prevista una prova orale della durata ...

Scuola primaria di Milano in campo per combattere gli stereotipi di genere : È stato presentato all’Acquario civico di Milano “Be.st – Beyond Stereotype”, la prima sperimentazione in una Scuola Primaria di Milano