La leggenda del cacciatore di vampiri film stasera in tv 8 gennaio: cast, trama, curiosità, streaming

cubemagazine

: “Non sono un profeta o un uomo dell'Età della pietra. Sono solo un mortale con le potenzialità di un supereroe” ?????… - RaiPlay : “Non sono un profeta o un uomo dell'Età della pietra. Sono solo un mortale con le potenzialità di un supereroe” ?????… - Eurosport_IT : 'Mamma butta la pasta, è il mio compleanno' ?????? Tanti auguri alla leggenda del basket Dan Peterson, che oggi feste… - ParamountItalia : Una leggenda più viva che mai. Ricordiamo #DavidBowie nel giorno del compleanno con le sue interpretazioni cinemato… -

(Di martedì 15 gennaio 2019) Ladeldiè ilin tv martedì 82019 in onda in prima serata su Rai 4 alle ore 21:05. La pellicola diretta da Timur Bekmambetov ha come protagonisti Benjamin Walker e Dominic Cooper. Di seguito ecco, scheda,, trailer, alcune curiosità sule dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TVLadeldiin tv:e scheda GENERE: Fantasy, Horror, Thriller ANNO: 2012 REGIA: Timur Bekmambetov: Benjamin Walker, Dominic Cooper, Anthony Mackie, Mary Elizabeth Winstead, Rufus Sewell, Marton Csokas, Jimmi Simpson, Joseph Mawle, Robin McLeavy, Erin Wasson, John Rothman, Cameron M. Brown, Lux Haney-Jardine DURATA: 105 Minuti Ladeldiin tv: ...