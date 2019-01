La Juve è la più ricca della Champions | ma nel dream team c' è solo Pjanic

Calciomercato Genoa - Krunic dell'Empoli è più vicino : asse con la Juve per Zurkowski : Genoa – Krunic avanti tutta. Le trattative tra i rossoblu e l’Empoli sono entrate nel vivo e dopo un lungo corteggiamento nei prossimi giorni arriverà l’offerta che potrebbe convincere il presidente Corsi. Le mosse a centrocampo però potrebbero non essere finite qui. Prandelli vuole più qualità in mediana e dopo Sturaro con la Juventus si parla anche di Zurkowski, polacco di 21 anni del Gornik Zabrze che piace e non poco a Fabio Paratici. Krunic ...

Supercoppa - Juventus e Milan le più vincenti del torneo : 7 successi a testa : TORNIO - Juventus e Milan sono arrivate in Arabia Saudita. Mancano poche ore al fischio d'inizio della Supercoppa Italiana e i bianconeri vogliono tornare al successo dopo due sconfitte consecutive ...

Capello su Higuain : “dal rigore contro la Juve non è più lui” : Fabio Capello ha la sensazione che Higuain abbia voglia di andare a giocare per il Chelsea di Maurizio Sarri, dopo il rigore contro la Juve qualcosa si è rotto “A Higuain è rimasto dentro quel rigore sbagliato con la Juve, da allora non è stato più lui. Ha perso quella intensità stando più lontano dalla porta, speriamo per il Milan che torni ad essere l’Higuain che tutti conosciamo“. L’ex allenatore del Milan, Fabio ...

Ascolti Tv sabato 12 gennaio 2019 - Maria De Filippi più forte della Juve. Record alla prima stagionale di C'è Posta per Te : Ascolti Tv di sabato 12 gennaio 2019 . Con la migliore partenza dal 2002 a oggi C'è Posta per Te stravince la prima e seconda serata tv . Per Maria De Filippi e Canale 5 boom di Ascolti: 5,9 milioni ...

La Juve sfida l'Inter sull'obiettivo più importante : Modric : La Juventus piomba in gran segreto su Luka Modric e prova a ingaggiare il Pallone d'oro 2018 per la prossima stagione. Un blitz che ha sorpreso l'Inter e Marotta che proprio nelle scorse settimane ...

Juventus - Isco non è più un'utopia : in estate possibile trattativa : In questo periodo imperversa la sessione invernale, ma i top club si riservano i colpi ad effetto solo in estate, mentre adesso si guardano intorno e affinano le armi per sferrare gli assalti sotto l'ombrellone. Anche la Juventus segue questo modus operandi, infatti a gennaio quasi sicuramente non arriverà nessuno, ma nel mirino ci sono parecchi obiettivi tra i quali spicca Isco. Lo spagnolo è un vecchio pallino di Madama che lo segue ormai da ...

Ascolti Tv - Milan-Juventus è la gara più vista del girone d’andata : Tra i dati sul girone d'andata, anche quello della gara più seguita dai telespettatori. Il derby di Milano è invece il più visto allo stadio. L'articolo Ascolti Tv, Milan-Juventus è la gara più vista del girone d’andata è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Agente Todibo : 'Ha scelto il Barcellona perché può avere più spazio rispetto alla Juventus' : Un affare sfumato, per la Juventus. alla fine Jean-Clair Todibo ha scelto il Barcellona, che ne ha ufficializzato l'acquisto dal Tolosa negli scorsi giorni. L'Agente del giocatore, Bruno Satin, ha ...

Higuain sempre più vicino al Chelsea - la Juve potrebbe decidere il suo futuro : Il futuro di Higuain sembra essere sempre più lontano dal Milan e dall'Italia, infatti la famiglia Higuain pare ormai di casa a Londra, con vista Stamford Bridge. Il feeling con Maurizio Sarri completa il quadro di questi giorni caldi. Il tecnico toscano si riprenderebbe volentieri il centravanti dei record a Napoli, facendo leva anche su un possibile accordo per il suo ricco ingaggio. Tutti questi tasselli nelle ultime ore hanno spinto i media ...

Juve - Dybala vale più di CR7 : il piano per il futuro : E' Paulo Dybala il sesto giocatore più costoso al mondo , secondo l'interessante analisi pubblicata oggi dall'Osservatorio del Calcio. Davanti ai 171.9 milioni di euro di valore della Joya ci sono soltanto Kylian Mbappé, 218.5, e Neymar, 197.1, del ...

Feste da record allo Juventus Museum : più di 14 mila visitatori : La passione per la Juventus segue i tifosi bianconeri anche durante le Feste: boom di visite per il Museum L'articolo Feste da record allo Juventus Museum: più di 14 mila visitatori è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Dino Zoff : "Nel 2019 vedo più Juventus che Ferrari" : "Più facile che Allegri vinca la Champions piuttosto che la Rossa conquisti il mondiale. Non vedo in Europa squadre come la Mercedes. A 77 anni gioco ancora: a tennis"

Juve : Romero piace sempre più. Con il genoano via al lifting dietro : El Cuti c'era in quella sera di fine ottobre in cui la Signora perse i primi due punti, i più beffardi, in campionato: Cristian Romero, tostissimo centrale che in Argentina chiamavano "El Cuti", ...

Juventus - Allegri vince più di Pep - Zidane e Mou. Ma nel 2019 si gioca tutto : La reputazione degli allenatori è un palloncino libero nell'aria: vola in alto, si abbassa a sorpresa, poi torna a salire secondo le correnti di pensiero o i risultati. Il concetto per Massimiliano ...