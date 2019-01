La 18enne saudita in fuga dalla famiglia | Ora sono rinata

Storia di Rahaf - la 18enne saudita in fuga : Si è barricata in un hotel di Bangkok rifiutando di tornare in Kuwait dalla sua famiglia perché temeva di essere uccisa dopo aver abbandonato l'Islam. E ora la sua Storia potrebbe trovare il lieto ...

Bangkok - 18enne saudita in fuga dalla famiglia violenta : “Non sarà rimpatriata”. In campo l’agenzia Onu per i rifugiati : Si era barricata in una stanza d’albergo dell’aeroporto di Bangkok per fuggire dalle violenze dei suoi familiari, ma ha rischiato di essere rimandata a casa. Si apre uno spiraglio nella vicenda di Ramaf Mohamed al-Qunun, 18enne saudita per cui si sono mobilitati i media internazionali nelle ultime ore. Non sarà infatti rimpatriata e potrà entrare in Thailandia. Ad esaminare il suo caso sarà l’agenzia dell’Onu per i ...

Bangkok - protezione Onu a 18enne saudita : 15.27 La 18enne saudita che si era barricata all'aeroporto di Bangkok è stata autorizzata a entrare in Thailandia ed è stata affidata a rappresentanti dell' agenzia Onu per i rifugiati, che esamineranno il suo caso. La giovane, fermata mentre cercava di raggiungere l'Australia per chiedere asilo, è in fuga dalla famiglia che accusa di abusi fisici e psichici. Sostiene inoltre che sarà uccisa se sarà rimandata a casa.

