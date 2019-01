Juventus | Dybala | ' Con il Milan sempre difficile' Carica Bonucci | ' Vogliamo la Coppa'

Juventus - Dybala : 'Gedda come Shanghai - sogno la stessa serata' : Paulo Dybala sogna di ripetere a Gedda la serata di Shanghai, quando appena arrivato alla Juve entrò dalla panchina e segnò il primo dei due gol che permise ai bianconeri di battere la Lazio e ...

Juventus-Dybala - la Joya sul futuro : “Non so dove giocherò” : JUVENTUS DYBALA, futuro incerto per la Joya? – Uno dei calciatori più rappresentativi della Juventus, conosciuto in tutto il mondo e con milioni e milioni di followers sui vari canali social. Paulo Dybala è uno dei volti di questa Juventus, secondo solo a quello di Cristiano Ronaldo. Uno dei portatori più rappresentativi dei colori bianconeri, […] L'articolo Juventus-Dybala, la Joya sul futuro: “Non so dove giocherò” ...

Dybala ed il futuro alla Juventus : ” giorno giochiamo per una squadra - domani non sappiamo” : Paulo Dybala ha dichiarato di trovarsi bene alla Juventus, ma nel calciomercato mai dire mai: le parole della Joya Paulo Dybala è tornato a parlare del proprio futuro. In questa sessione di calciomercato sono poche le voci sul suo conto, a differenza delle precedenti finestre. La Joya però ha posto qualche dubbio in merito al futuro che potrebbe essere lontano dalla Juventus: “Difficile sapere cosa riserva il futuro. Un giocatore sa ...

Juventus - Dybala apre al grande ritorno : ''Tutti vorrebbero giocare con Pogba'' : Una Juventus sempre più forte e perchè no con un Paul Pogba in più, Paulo Dybala apre al clamoroso ritorno a Torino del centrocampista francese. Un grande feeling in campo e fuori, Paulo Dybala ...

Dal possibile ritorno di Pogba alla Juventus alle qualità di Cristiano Ronaldo : a tutto Dybala : Paulo Dybala ed il possibile ritorno in bianconero di Pogba: le parole dell’attaccante bianconero “Tutti vorrebbero avere un giocatore delle qualità di Pogba in squadra, ma qualunque sarà la sua decisione gli augurerò sempre il meglio“. L’attaccante della Juventus, Paulo Dybala, si esprime così su un possibile ritorno di Paul Pogba in bianconero. La ‘Joya’ ai microfoni di ‘Telefoot’ passa poi ...

Juventus - Dybala parla della Champions League e di Pogba : Infine Dybala ha parlato dei due più forti giocatori del mondo, Messi e Ronaldo, con cui può giocare con le maglie di Argentina e Juventus . Dando anche il nome del giocatore che secondo lui sarà il ...

Juventus - a sorpresa Cristiano Ronaldo e Dybala rifiatano contro il Bologna : Questa sera la Juventus tornerà in campo dopo la pausa invernale. I bianconeri riprenderanno il loro cammino in Coppa Italia è molto probabilmente per questa partita Massimiliano Allegri dovrebbe fare alcuni cambi davvero sorprendenti. Infatti, fino a poche ore fa era data per certa la presenza nell'undici titolare sia di Cristiano Ronaldo sia di Paulo Dybala. Invece, a sorpresa, il tecnico livornese ha deciso di tenere fuori i suoi due ...

Calciomercato Juventus - per Isco il Real Madrid vuole Dybala : Calciomercato Juventus, chiesto Dybala per Isco- La frattura in quel di Madrid sembra ormai insanabile: Isco e Solari sono ai ferri corti, con l’ex Malaga che non è riuscito a mutare la sua situazione tattica con la cacciata di Lopetegui. Giocava poco con il vecchio ct della Spagna, gioca poco ora con il nuovo tecnico: […] L'articolo Calciomercato Juventus, per Isco il Real Madrid vuole Dybala proviene da Serie A News Calcio - Notizie in ...

Dybala - doppio patrimonio per la Juventus : TORINO - Uno dei motivi che inducono il club bianconero ad andarci molto cauto, prima di cedere Paulo Dybala, è che l'attaccante argentino non soltanto ha qualità tecniche fuori dal comune, ma ha ...

Mercato Juventus : possibile scambio per Isco con uno tra Dybala - Pjanic e Sandro (RUMORS) : La Juventus è molto attiva in queste ore sul Mercato. La dirigenza bianconera sta infatti trattando Aaron Ramsey, forte centrocampista di proprietà dell'Arsenal. Il gallese è un vero e proprio pupillo del tecnico bianconero Massimiliano Allegri, che lo apprezza moltissimo per la sua duttilità. Ramsey può ricoprire piu' ruoli ed è il prototipo del centrocampista moderno. La Juventus vorrebbe averlo subito, ma il club londinese chiede almeno venti ...