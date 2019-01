Juve | Allegri | Teniamo a Supercoppa | giocano Dybala e Ronaldo

Allegri - Juve obiettivo vincere tutto : ANSA, - TORINO, 15 GEN - L'obiettivo della Juventus, in questa stagione, è "vincere tutto!". Così alla vigilia della Supercoppa col Milan Massimiliano Allegri, che poi frena. "Un passo alla volta. Per ...

Allegri mette in guardia la Juve : 'Milan? I 22 punti di differenza si azzerano' : Ronaldo per noi sarà importante perché è il migliore al mondo. Per noi è un valore aggiunto. Con lui la situazione in avanti per noi è migliorata e siamo senza dubbio più forti. Come sta Cancelo? ...

Juventus Milan probabili formazioni Supercoppa : novità per Allegri : Juventus Milan probabili formazioni- Tutto pronto per la super sfida di domani sera tra Juventus e Milan. Atteso il pubblico delle grandi occasioni e spazio ad alcune novità da entrambe le parti. Allegri si affiderà al solito 4-3-3. In porta confermato Szczesny. In difesa rientro dal primo minuto per Cancelo, mentre Bonucci e Chiellini formeranno […] L'articolo Juventus Milan probabili formazioni Supercoppa: novità per Allegri proviene da ...

Supercoppa Italiana - Allegri avvisa la Juventus : 'Occhio al Milan - nella sfida secca la classifica non conta' : Alla vigilia della finale della Supercoppa Italiana tra i campioni d'Italia uscenti della Juventus e il Milan , sconfitto proprio da Dybala e compagni nell'ultimo atto della finale della Coppa Italia ...

Juventus arrivata a Gedda. Fiori per Ronaldo e Allegri : Un pullman blu aspettava col motore acceso. Poco più in là, due file di transenne costruite al momento, con qualche decina di appassionati pronti a video e selfie. La Juventus è arrivata a Gedda ...

Juventus-Ramsey - Allegri blocca scambio con Benatia : JUVENTUS RAMSEY, i bianconeri tentano il tutto per tutto- Aaron Ramsey sarà un giocatore della Juventus. Questo avverrà al cento per cento, da decifrare ora se lo diventerà subito o tra qualche mese, alla scadenza del contratto con l’Arsenal. I piani dei bianconeri sono cambiati in corso d’opera: quando è nata la trattativa l’idea era […] L'articolo Juventus-Ramsey, Allegri blocca scambio con Benatia proviene da Serie A News Calcio - ...

Supercoppa - convocati Juventus : la lista di Allegri. Ecco gli assenti : Supercoppa convocati Juventus – Manca poco all’appuntamento tra Juventus e Milan, gara valida per la Supercoppa Italiana. La Juventus è partita per Gedda e Allegri ha comunicato la propria lista di convocati. Dopo aver ottenuto la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia battendo il Bologna, i bianconeri vogliono ora alzare il primo trofeo di […] L'articolo Supercoppa, convocati Juventus: la lista di Allegri. Ecco gli ...

Juventus - Mandzukic fuori uso in Supercoppa : in attacco l'unico dubbio di Allegri : Questa mattina la Juventus si è subito messa al lavoro dopo la vittoria in Coppa Italia contro il Bologna. I bianconeri, infatti, devono già pensare alla sfida di mercoledì contro il Milan. Da domani, per la Juventus scatterà ufficialmente la missione Supercoppa visto che intorno alle 12 la squadra partirà da Torino Caselle per volare a Gedda. La squadra di Massimiliano Allegri arriverà in Arabia Saudita verso le 17 ora locale, le 19 ora ...

Juventus - Eriksen a giugno : le parole di Allegri fanno riflettere : Juventus Eriksen – Paratici vuole piazzare il colpo a sorpresa e, infatti, si è inserito nell’asta per arrivare al top player del Tottenham Eriksen. Il calciatore danese del Tottenham piace molto ai bianconeri e altra mezza Europa. E’ un giocatore in scadenza 2020 che in estate può diventare un obiettivo interessante e non solo per […] L'articolo Juventus, Eriksen a giugno: le parole di Allegri fanno riflettere proviene ...

Bologna su Spinazzola - Allegri fa il punto sul calciomercato della Juventus : Bologna vigile su Spinazzola, il calciomercato si accende in queste ore attorno al terzino della Juventus: le ultimissime “Spinazzola avrebbe bisogno di giocare di più. Ma se non troviamo un sostituto resta con noi anche perché è un grande professionista. Vediamo belle prossime settimane. Kean invece resta con noi“. Massimiliano Allegri, dopo la vittoria di Bologna, ha parlato anche di calciomercato in relazione alla sua ...

Juve - Allegri : "Contento di aver passato il turno. Kean? Deve crescere" : E' soddisfatto Allegri dell'inizio di 2019 dei suoi con la vittoria in Coppa Italia contro il Bologna : "Non era semplice. Sono felice per la qualificazione conquistata dopo la sosta, su un campo ...

Bologna-Juve - Allegri : “sono soddisfatto - importante il passaggio del turno” : Successo per la Juventus nella gara di Coppa Italia contro il Bologna, ecco le dichiarazioni di Allegri ai microfoni Rai: “sono soddisfatto per quello che hanno fatto i ragazzi, per il passaggio del turno, non era facile vincere, abbiamo avuto diverse occasioni per raddoppiare, bene nel secondo bene, partita positiva dopo la pausa. Il Milan? Partita secca, saremo pronti. Kean? Sui cross attacca bene il primo palo, è giovane e deve ...