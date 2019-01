Jaguar Land Rover | ecco il piano di ristrutturazione | 4 500 tagli dipendenti e produzione

Jaguar Land Rover taglia 4.500 posti lavoro. Calo diesel e rallentamento mercato cinese la causa : LONDRA- Jaguar Land Rover taglierà 4.500 posti di lavoro a livello mondiale in seguito al Calo della domanda per i diesel e il rallentamento del mercato cinese. Lo annuncia la casa...

Jaguar Land Rover - Il gruppo taglierà 4.500 posti di lavoro : Dopo la Ford, anche la Jaguar Land Rover ha presentato un ampio programma di ristrutturazione per ridurre i costi e migliorare una redditività messa a dura prova da una serie di fattori negativi. Il gruppo britannico, alle prese con le incertezze generate dalla Brexit e con il forte calo sia delle vendite in Cina sia dei modelli diesel, ha intenzione di tagliare 4.500 posti di lavoro, partendo dalla Gran Bretagna.Già tagliati 1.500 posti. ...

Guida autonoma : Jaguar Land Rover contro il futuro mal d’auto : Il Gruppo Jaguar Land Rover sta portando avanti uno studio su un complesso algoritmo per contrastare il “mal d’auto”. Il sistema tramite l’azione combinata di sensori biometrici e dati dinamici e di movimento, permette al veicolo di riconoscere lo stato di malessere del conducente e personalizzare autonomamente le impostazioni di Guida per ridurre gli effetti del mal d’auto. Il mal d’auto o “chinetosi” potrebbe diventare un problema da ...

Jaguar Land Rover facilità l’accesso a bordo aprendo automaticamente la portiera : La portiera Mobility si apre all’avvicinarsi del guidatore e si chiude automaticamente. I comandi gestuali ed i sensori radar evitano che la portiera, aprendosi, possa urtare oggetti o veicoli nei parcheggi. Questo tipo di tecnologia può anche facilitare ai disabili la salita e la discesa dalla macchina Jaguar Land Rover ha sviluppato un modello di portiera che si apre automaticamente all’avvicinarsi del guidatore, ma che è ...

Jaguar Land Rover - un 2018 a tutto gas" : Festicket, il maggiore portale online per i fan della musica, per scoprire e prenotare biglietti e pacchetti per i festival di musica in tutto il mondo. WeTrip, una social platform di viaggi che ...

Jaguar Land Rover Italia e San Patrignano inaugurano “Una Casa per Crescere” : Grazie a questo progetto, Aumenta la disponibilità della comunità ad accogliere giovani ragazze con i loro figli. Per loro all’interno del villaggio una nuova Casa per vivere pienamente la propria genitorialità Il progetto “Una Casa per Crescere”, è stato avviato un anno fa e lo scorso venerdì 7 dicembre, alla presenza del Presidente di San Patrignano, Piero Prenna, e del Presidente di Jaguar Land Rover Italia, Daniele Maver, è ...