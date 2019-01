Isola dei Famosi cast news | svelati i primi 6 concorrenti ufficiali

Isola dei Famosi 2019 : cast - concorrenti e tutte le anticipazioni : Al via giovedì 24 gennaio la quattordicesima edizione del reality show prodotto da Magnolia. Alla conduzione Alessia...

Isola dei Famosi 2019 : cast - concorrenti e tutte le anticipazioni : Al via giovedì 24 gennaio la quattordicesima edizione del reality show prodotto da Magnolia. Alla conduzione Alessia...

Isola dei Famosi – “Paolo Brosio pronto ad evangelizzare il reality” : parola di Emilio Fede : Emilio Fede a Rai Radio2 parla dell’esperienza di Paolo Brosio a L’Isola dei Famosi 14, le parole dell’ex direttore del Tg4 Emilio Fede è intervenuto ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta ogni notte dall’1.30 alle 6.00 del mattino. L’ex direttore del Tg4 ha parlato di Cesare Battisti: “all’uomo dico Dio ...

Isola dei Famosi - Jo Squillo e Paolo Brosio tra i naufraghi : Jo Squillo e Paolo Brosio sono i nuovi naufraghi dell’Isola dei Famosi. La prima puntata del reality si avvicina e la produzione ha deciso di svelare i nomi di alcuni dei concorrenti. A partire per l’Honduras saranno – per ora – Jo Squillo e Paolo Brosio, che si uniscono a Marina La Rosa, altro naufrago ufficiale. “Con lei le spiagge di Cayos Cochinos saranno più glamour” ha annunciato la produzione del programma su ...

L’Isola dei famosi 2019 - Luca Dorigo sostituisce Jeremias Rodriguez : l’indiscrezione : Potrebbe essere Luca Dorigo a sostituire Jeremias Rodriguez a L’isola dei famosi. A riferirlo è il settimanale Spy nel numero in edicola da venerdì 11 gennaio. La rivista sostiene che l’ex tronista (per 3 volte!) di Uomini e donne sarebbe stato contattato dalla produzione per diventare un naufrago all’ultimo secondo, ma nulla è ancora certo. LEGGI: L’Isola dei famosi 2019 data, concorrenti e opinioniste: ufficiali Jo ...

L’Isola dei Famosi 2019 al via il 24 gennaio su Canale 5 : Paolo Brosio e Jo Squillo nuovi naufraghi? : I promo de L'Isola dei Famosi 2019 si fanno sempre più frequenti e confermano la messa in onda il 24 gennaio su Canale 5 ma la cosa che mette tutti in crisi è che il reality non andrà in onda al lunedì, come i suoi predecessori, ma trasloca al giovedì. Mediaset decide di mandare allo sbaraglio il programma condotto da Alessia Marcuzzi in una delle serate più piene della televisione tra le fiction Rai e Masterchef, sarà un bene? La rete ...

L'Isola dei Famosi : ufficializzati i primi 3 naufraghi - tra cui Paolo Brosio : Il prossimo 24 gennaio avrà inizio la nuova edizione de L'Isola Dei Famosi, il reality-show made in Honduras condotto da Alessia Marcuzzi. A pochi giorni dallo start ufficiale del reality honduregno, sono trapelati online i primi tre nomi dei naufraghi ingaggiati nel cast del programma di Canale 5: Marina La Rosa, Paolo Brosio e Jò Squillo Paolo Brosio confermato nel cast dei naufraghi Attraverso i social-media la produzione del reality-show più ...

Isola dei Famosi news cast : altri due nomi confermati ufficialmente : Isola dei Famosi 2019, cast: due nomi confermati ufficialmente dal programma. Le ultime news L’Isola dei Famosi è pronta a decollare il 24 gennaio e iniziano ad arrivare le prime conferme ufficiali del cast, dopo le varie indiscrezioni che si sono rincorse negli ultimi giorni. A renderle note è la redazione del programma, attraverso i […] L'articolo Isola dei Famosi news cast: altri due nomi confermati ufficialmente proviene da ...

L'Isola dei famosi 2019 - conferme dai social per tre concorrenti : presente Jo Squillo : Si avvicina il giorno del debutto per L'Isola dei famosi 2019, il fortunato reality show di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi che anche quest'anno tornerà in onda in prime time con una nuova attesissima edizione. E, nelle scorse ore, sono stati annunciati i nomi dei primi tre concorrenti di quest'anno, oltre all'inviato ufficiale che è stato 'pescato' dal cast di concorrenti della passata edizione del reality show. I primi concorrenti ...

L'Isola dei famosi 2019 - conferme dai social per 3 concorrenti : presente Jo Squillo : Si avvicina il giorno del debutto per L'Isola dei famosi 2019, il fortunato reality show di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi che anche quest'anno tornerà in onda in prime time con una nuova attesissima edizione. E, nelle scorse ore, sono stati annunciati i nomi dei primi tre concorrenti di quest'anno, oltre all'inviato ufficiale che è stato 'pescato' dal cast di concorrenti della passata edizione del reality show. I primi concorrenti ...

Paolo Brosio all'Isola dei Famosi 2019 : secondo concorrente ufficiale. In gara anche Jo Squillo : E' Paolo Brosio il secondo concorrente ufficiale de L'Isola dei Famosi 2019 . Il giornalista piemontese, divenuto famoso al grande pubblico come inviato del Tg4 di Emilio Fede all'epoca di ...

Paolo Brosio all'Isola dei Famosi 2019 : secondo concorrente ufficiale : E' Paolo Brosio il secondo concorrente ufficiale de L'Isola dei Famosi 2019 . Il giornalista piemontese, divenuto famoso al grande pubblico come inviato del Tg4 di Emilio Fede all'epoca di ...

Isola dei Famosi 2019 : cast - concorrenti e tutte le anticipazioni : Al via giovedì 24 gennaio la quattordicesima edizione del reality show prodotto da Magnolia. Alla conduzione Alessia...

Isola dei Famosi 2019 : nel cast dei naufraghi Taylor Mega e Luca Vismara : Ormai ci siamo, mancano pochissimi giorni all’inizio della quattordicesima edizione, la quinta targata Mediaset, dell’Isola Dei Famosi, che vedrà nuovamente alla conduzione Alessia Marcuzzi, accompagnata da due new entry, Alda D’Eusanio ed Alba Parietti, che rivestiranno il ruolo di opinioniste. Entrambe le donne avevano ricoperto questo ruolo quando ancora L’Isola Dei Famosi veniva trasmessa in Rai, sotto la conduzione di Simona Ventura. Adesso ...