Isola dei Famosi 2019 Foto | Viktorija e Virginia Mihajlovic e Marco Maddaloni nel cast!

Isola dei Famosi cast news : svelati i primi 6 concorrenti ufficiali : Chi sono i concorrenti ufficiali dell’Isola dei Famosi 2019 A una settimana dalla prima puntata dell’Isola dei Famosi 2019 la produzione ha svelato i nomi dei primi 6 concorrenti ufficiali. Si tratta di: Marco Maddaloni, Jo Squillo, Marina La Rosa, Paolo Brosio, Viktoria e Virginia Mihajlovic (che gareggeranno come concorrente unico). Tutti i nomi dei […] L'articolo Isola dei Famosi cast news: svelati i primi 6 concorrenti ...

Isola dei Famosi – “Paolo Brosio pronto ad evangelizzare il reality” : parola di Emilio Fede : Emilio Fede a Rai Radio2 parla dell’esperienza di Paolo Brosio a L’Isola dei Famosi 14, le parole dell’ex direttore del Tg4 Emilio Fede è intervenuto ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta ogni notte dall’1.30 alle 6.00 del mattino. L’ex direttore del Tg4 ha parlato di Cesare Battisti: “all’uomo dico Dio ...

Isola dei Famosi - Jo Squillo e Paolo Brosio tra i naufraghi : Jo Squillo e Paolo Brosio sono i nuovi naufraghi dell’Isola dei Famosi. La prima puntata del reality si avvicina e la produzione ha deciso di svelare i nomi di alcuni dei concorrenti. A partire per l’Honduras saranno – per ora – Jo Squillo e Paolo Brosio, che si uniscono a Marina La Rosa, altro naufrago ufficiale. “Con lei le spiagge di Cayos Cochinos saranno più glamour” ha annunciato la produzione del programma su ...

L’Isola dei famosi 2019 - Luca Dorigo sostituisce Jeremias Rodriguez : l’indiscrezione : Potrebbe essere Luca Dorigo a sostituire Jeremias Rodriguez a L’isola dei famosi. A riferirlo è il settimanale Spy nel numero in edicola da venerdì 11 gennaio. La rivista sostiene che l’ex tronista (per 3 volte!) di Uomini e donne sarebbe stato contattato dalla produzione per diventare un naufrago all’ultimo secondo, ma nulla è ancora certo. LEGGI: L’Isola dei famosi 2019 data, concorrenti e opinioniste: ufficiali Jo ...

L’Isola dei Famosi 2019 al via il 24 gennaio su Canale 5 : Paolo Brosio e Jo Squillo nuovi naufraghi? : I promo de L'Isola dei Famosi 2019 si fanno sempre più frequenti e confermano la messa in onda il 24 gennaio su Canale 5 ma la cosa che mette tutti in crisi è che il reality non andrà in onda al lunedì, come i suoi predecessori, ma trasloca al giovedì. Mediaset decide di mandare allo sbaraglio il programma condotto da Alessia Marcuzzi in una delle serate più piene della televisione tra le fiction Rai e Masterchef, sarà un bene? La rete ...

L'Isola dei Famosi : ufficializzati i primi 3 naufraghi - tra cui Paolo Brosio : Il prossimo 24 gennaio avrà inizio la nuova edizione de L'Isola Dei Famosi, il reality-show made in Honduras condotto da Alessia Marcuzzi. A pochi giorni dallo start ufficiale del reality honduregno, sono trapelati online i primi tre nomi dei naufraghi ingaggiati nel cast del programma di Canale 5: Marina La Rosa, Paolo Brosio e Jò Squillo Paolo Brosio confermato nel cast dei naufraghi Attraverso i social-media la produzione del reality-show più ...

Isola dei Famosi news cast : altri due nomi confermati ufficialmente : Isola dei Famosi 2019, cast: due nomi confermati ufficialmente dal programma. Le ultime news L’Isola dei Famosi è pronta a decollare il 24 gennaio e iniziano ad arrivare le prime conferme ufficiali del cast, dopo le varie indiscrezioni che si sono rincorse negli ultimi giorni. A renderle note è la redazione del programma, attraverso i […] L'articolo Isola dei Famosi news cast: altri due nomi confermati ufficialmente proviene da ...

