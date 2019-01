Inter | il sogno è Milinkovic-Savic | primo obiettivo per il centrocampo a giugno RUMORS

La Roma Interrompe il sogno dell’Entella : tutto facile per la squadra di Di Francesco - 4-0 e quarti di finale [FOTO] : 1/30 Foto LaPresse ...

Calciomercato Inter - Gabigol non molla il sogno nerazzurro : ... 'Tutti i calciatori brasiliani ambiscono ad un club come il Flamengo, è uno dei migliori club del Mondo'. Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere ...

Intervista a Capello : 'Con Suning un'Inter da sogno' : E gli ululati? Purtroppo il fenomeno continua, è cronaca anche di queste ore. Ha ragione Ancelotti a chiedere di interrompere le partite? 'Sono con Carlo al cento per cento. Anzi ti dico…' Ti ...

Calciomercato Inter - Spalletti in bilico. È Simeone il grande sogno : Calciomercato Inter – I nerazzurri hanno intenzione di non fare alcun movimento di rilievo nel corso della sessione invernale di Calciomercato in corso in questo mese di gennaio. L’amministratore delegato dell’area sport dell’Inter, Beppe Marotta, infatti ritiene la rosa attualmente a disposizione di Luciano Spalletti assolutamente adeguata alle competizioni che attendono la squadra meneghina ed […] L'articolo ...

Modric - ritratto di un sogno mai tramontato. Il messaggio dell'Inter : caro Luka - noi siamo quelli che... : L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport parla di Luka Modric e spiega come il croato, per l'Inter, rappresenti ancora un sogno che potrà realizzarsi in futuro. 'La partenza è per una volta al traguardo. È un giro di ruota per tornare ...

“Sogno un mondo senza Salvini” : J-Ax attacca il Ministro dell’Interno - la dura replica del vicepremier : È scontro aperto sui social tra il rapper J-Ax e il Ministro degli Interni Matteo Salvini: la replica del vicepresidente del Consiglio alle parole del cantante italiano “Sogno che mio figlio cresca in un mondo senza Salvini”. Questa la frase di J-Ax che ha generato il caos sui social in queste ore. Il rapper italiano, non facendo sconti al Ministro degli Interni Matteo Salvini, ha detto la sua sull’attuale situazione ...

Inter - sogno Kroos. E con Icardi al Real... : L'Inter continua a sognare Toni Kroos per il centrocampo . Come scrive il Corriere dello Sport, il tedesco del Real Madrid è l'oggetto del desiderio numero 1 in casa nerazzurra. Il prezzo della clausola è alto, 300 milioni di euro, ma attenzione a Icardi : nella trattativa, se il capitano ...

L'Inter tratta il colpo da sogno : Kroos per Icardi : ' Kroos per Icardi'. Lo scrive il Corriere dello Sport in prima pagina: 'L'Inter lo sta trattando per un botto da sogno, vuole Kroos dal Real Madrid così da regalare a Icardi una perla per il centrocampo che gli fornisca assist'.

Inter e il sogno Modric - Ausilio dice tutto - : Intervistato da 'Sky Sport', il direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio ha parlato di mercato. Quello che verrà e che si aprirà il prossimo 3 gennaio, ma soprattutto quello che si è chiuso lo scorso 18 agosto, con il ...

Inter-Napoli : Spalletti per accorciare - Ancelotti per il sogno scudetto : Per il Napoli l'occasione di accorciare sulla Juve, per l'Inter quella di tenere lontane le inseguitrici e ambire a qualcosa in più del terzo posto. Il posticipo del Boxing Day all'italiana, stasera a ...

C'è l'Inter - che guerra Chievo - elmo e corazza per prendersi il sogno : Sempre più in alto, sempre in salita, seguendo il movimento di un'asticella che viaggia in impennata perenne. Duro, anzi durissimo, è il cammino del Chievo, costretto ad accelerare, obbligato ad ...

Calciomercato Inter - Marotta diviso tra rinnovo di Icardi e sogno Modric : Calciomercato Inter – In questi giorni in casa Inter non si fa che parlare del rinnovo di Mauro Icardi. Ma Beppe Marotta non sta pensando solamente al nuovo contratto dell’attaccante e capitano dell’Inter, ma anche di un nuovo acquisto, vale a dire di un “vecchio” nome mai passato di moda: Luka Modric. Il centrocampista croato […] L'articolo Calciomercato Inter, Marotta diviso tra rinnovo di Icardi e sogno ...

Sorteggio Europa League - le possibili avversarie dell’Inter ai sedicesimi. Da evitare Galatasaray e Shakhtar Donetsk - sogno Malmo : Lunedì 17 dicembre alle ore 13.00 a Nyon si svolgerà il Sorteggio dei sedicesimi di finale dell’Europa League e anche l’Inter scoprirà quale sarà la sua avversaria. I nerazzurri approdano al secondo torneo continentale dopo l’amara eliminazione dalla Champions League a causa del pareggio interno con il PSV Eindhoven, che li ha fatti chiudere al terzo posto in classifica nel Gruppo B. La squadra di Luciano Spalletti sarà testa di serie nel ...

Inter - Spalletti bersaglio dei tifosi : il sogno è il Cholo Simeone : L'uscita di scena dalla Champions League, nel modo in cui è avvenuta, ha scatenato i tifosi dell'Inter. Vero, l'urna di Nyon ha assegnato ai nerazzurri un girone non facile e il pensiero diffuso, ...