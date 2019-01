Immigrazione clandestina | a Palermo sequestrati beni per tre milioni 

Terrorismo e Immigrazione clandestina - 15 fermi in Sicilia. Il pentito : “Parlo per evitare esercito di kamikaze in Italia” : “Vi sto raccontando quello che so perché voglio evitare che vi troviate un esercito di kamikaze in Italia”. È iniziata con queste parole di un pentito del Jihad, l’indagine della Dda di Palermo che ha portato al fermo di 15 persone nelle province di Palermo, Trapani, Caltanissetta e Brescia accusate di istigazione a commettere delitti in materia di Terrorismo, associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento ...