Il video-spot di Bonafede su Cesare Battisti | un inquietante filmino matrimoniale

Rovazzi arrestato da Fiorello nel nuovo spot Wind per la Fibra 1000 (video) : Rosario Fiorello e Fabio Rovazzi, insieme, nel nuovo spot Wind dedicato alla promozione della Fibra 1000. Lo spot è stato lanciato sui social ed è attualmente in rotazione televisiva con il volto di due personaggi molto amati, un'inedita coppia che nel video pubblicitario funziona in modo perfetto. Rovazzi si aggiunge questa volta allo storico testimonial della compagnia telefonica, Fiorello, che qui veste i panni di un detective pronto ad ...

MotoGp – Cosa ci fa Valentino Rossi con un simpatico scimmione? Il divertente spot di Eneos [video] : Valentino Rossi protagonista di un divertentissimo spot per Eneos, sponsor sulla sua M1: il Dottore e gli ‘insegnamenti’ di un simpatico scimmione Valentino Rossi si sta preparando per la stagione 2019 di MotoGp: il Dottore è motivato a far bene dopo un anno complicato con la Yamaha e si allena di continuo per non farsi cogliere impreparato e poter lottare con i migliori nel pRossimo Motomondiale. Il Dottore è seguitissimo in ...

Selena Gomez nel nuovo spot Pantene in America Latina sulle note di Taki Taki (video) : Selena Gomez è il volto del nuovo spot Pantene andato in onda in America Latina. Non è il primo anno per l’artista che ha già prestato il suo volto al marchio di prodotti per capelli di cui è testimonial, e anche nel 2019 sarà la protagonista dello spot pubblicitario. In poche ore il video è stato condiviso o caricato da molte pagine dedicate a Selena Gomez, sia sui social che su YouTube, facendolo diventare in poco tempo virale. Ad ...

Famous Cars : le auto più popolari di Cinema e TV protagoniste di uno spettacolare spot [video] : La famosa catena americana Walmart ha realizzato un incredibile sport pubblicitario che ha come protagonisti le auto più celebri dello spettacolo Walmart, importante catena di negozi americana di prodotti al dettaglio, ha realizzato un nuovo e spettacolare spot pubblicitario per sponsorizzare il nuovo servizio di ritiro della spesa battezzato “Grocery pick-up”. Nello spot dal titolo “Famous Cars“ troviamo come protagoniste le più celebri ...

'Lo spot della Conad è sessista e anti-europeista' / video - polemica sulla pubblicità di Gabriele Salvatores : Lo spot della Conad ha scatenato una valanga di polemiche, considerato sessista e anti-europeista. Il Video della pubblicità girato da Gabriele Salvatores

Spot Conad 2018 - polemiche : dà visione retrograda di Italia e disprezza donne? (video) : Dopo le polemiche per lo Spot di Obiettivo Risarcimento con Enrica Bonaccorti, sospeso da Rai e Mediaset, ecco quelle per un altro promo. Il riferimento è al filmato pubblicitario natalizio di Conad, la società cooperativa attiva nella grande distribuzione organizzata, diretto da un regista del calibro di Gabriele Salvatores e in onda da qualche giorno in televisione. Le accuse, che si stanno facendo largo soprattutto sui social, si ...

Roger Federer e la paura per l’aragosta : lo spot diventa “comico” [video] : Roger Federer alle prese con un’aragosta che ha fatto un po’ di capricci prima di farsi fotografare col tennista svizzero Roger Federer si trova in questi giorni in Australia per la Hopman Cup, in vista di un’annata importante per la sua carriera, forse l’ultima annata per lo svizzero. Il tennista prima dell’inizio del torneo esibizione, è stato impegnato nei consueti eventi pubblicitari, uno dei quali ...

Lo spot di Natale che commuove il web - il riccio che nessuno voleva abbracciare video : Un piccolo riccio cambia scuola, ma l'incontro con i nuovi compagni è traumatico. nessuno vuole abbracciare l'animaletto a causa dei suoi aculeii e il piccolo si sente emarginato. Ma poi succede l'...

Google Assistant e Kevin McCallister : video spot nostalgico da gustare : Il genio di Kevin McCallister con l'intelligenza e l'efficenza di Google Assistant? Il piccolo protagonista del film cult natalizio 'Mamma ho perso l'aereo' (che avrete sicuramente rivisto anche quest'anno, non negatelo) se la cavò benissimo da solo in pellicola, ma avrebbe potuto evitare alla radice tutto quel disastro con l'aiuto dell'assistente virtuale di Big G. Lo spot ci mostra un ormai 40 enne Macaulay Culkin, tornato, proprio grazie ...

Mamma ho perso l'aereo : lo spot con Kevin McCallister in versione 40enne - video : Uno spot a dir poco geniale è stato realizzato in queste ore con protagonista l'attore Macaulay Culkin, meglio noto per essere Kevin McCallister nel film Mamma ho perso l'aereo. In questi giorni, infatti, in rete e sui social sta spopolando il Video in cui si vede l'attore reinterpretare alcune delle scene storiche del film che lo ha visto protagonista circa trent'anni fa. Lo spot di Kevin McCallister di 'Mamma ho perso l'aereo' in versione ...

Dazn - lo spot in vista di Juve-Roma è esilarante [video] : In vista del big match della 17esima giornata di Serie A, Juventus–Roma, Dazn lancia uno spot per promuovere la partita, che verrà trasmessa in diretta e in esclusiva sulla piattaforma di streaming sabato 22 dicembre a partire dalle ore 20:30. Giorgio Chiellini, capitano della Juventus, e Javier Pastore, fantasista della Roma, sono i due protagonisti che si sfidano sullo schermo e, simpaticamente, smorzano la tensione in vista della ...

Primo spot de La Compagnia del Cigno - al via dal 7 gennaio su Rai1 con Alessio Boni e 7 giovani talenti (video) : La prima produzione originale del nuovo anno in onda su Rai1 è La Compagnia del Cigno, la serie ideata da Ivan Cotroneo e scritta con Monica Rametta (storica coppia già dietro altri successi come Tutti pazzi per amore) che debutta lunedì 7 e martedì 8 gennaio 2019 in prima serata con le prime due puntate. Prodotta da Indigo Film e Rai Fiction, in collaborazione con il Comune di Milano, la serie è diretta dallo stesso Cotroneo e composta da ...

Onimusha : Warlords torna a mostrarsi in uno spot TV e in un video gameplay : Capcom ha da poco pubblicato del nuovo materiale video per Onimusha: Warlords, il gioco originariamente uscito nel 2001 che tornerà su PC e console all'inizio del prossimo anno.Nello specifico, come segnala Gematsu, si tratta di uno spot TV e un filmato di gameplay. Nel primo, Capcom ha anche svelato la title song chiamata "Cleave ~Ittou Ryoudan~" della band giapponese Rookiez is Punk'd.Il secondo video, invece, si concentra sul gameplay e sono ...

Natale Mediaset 2018 : lo spot di auguri ai telespettatori dai collaboratori dell'azienda (video) : Vi abbiamo già mostrato le coreografie natalizie organizzate da Mediaset e in onda dall'8 dicembre fra bumpers addobbati e i loghi di rete alternati alla scritta "auguri". Da oggi va ad aggiungersi la campagna di spot augurali per le festività 2018.Saranno divisi in tre diversi spot e saranno in onda fino al 6 gennaio 2019. Protagonisti undici professionisti di Mediaset - ripresi con nome e cognome in ambiente lavorativo e domestico - ...