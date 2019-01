Il video di Harry Styles che canta “Smells Like Teen Spirit” dei Nirvana ti svolterà la

Harry Styles ha cantato Smells Like Teen Spirit dei Nirvana a Tokyo (video) : Al Gigabar di Tokyo i ristoratori mettono a disposizione degli avventori un palco con degli strumenti per permettere a chiunque una jam session, e in una di queste occasioni Harry Styles ha cantato Smells Like Teen Spirit dei Nirvana. La sua esibizione è stata immortalata in un video di 13 secondi postato su Twitter e la notizia ha fatto il giro del mondo. L'ex One Direction, classe 1994, ha reso tributo alla band di Seattle con un brano storico ...