Il Tribunale del riesame ha annullato il sequestro della nave Aquarius

Due ex magistrati del Tribunale di Trani sono stati arrestati per corruzione : L’ex pubblico ministero del Tribunale di Trani, Antonio Savasta, e l’ex giudice per le indagini preliminari di Trani, Michele Nardi, che è stato anche magistrato all’ispettorato del ministero della Giustizia, sono stati arrestati su disposizione della procura di Lecce con

Calderoli esulta per Battisti mentre il Tribunale lo condanna per la Kyenge. Le due facce della giustizia : Roberto Calderoli si è congratulato oggi per l’arresto del brigatista rosso Cesare Battisti. “Oggi ha vinto lo Stato – ha detto Calderoli – ha vinto la giustizia, hanno vinto le istituzioni e hanno vinto tutti i cittadini”. Più che apprezzabile il plauso del senatore della Lega alle istituzioni e alla giustizia, proprio nel giorno in cui la giustizia (il Tribunale di Bergamo), ancorché in primo grado, lo ha ...

Corruzione - arrestati i magistrati del Tribunale di Roma Savasta e Nardi. Entrambi erano a Trani : L’ex pubblico ministero del tribunale di Trani, Antonio Savasta, ora giudice del tribunale di Roma, e il suo collega Michele Nardi, pm a Roma, ed in precedenza gip a Trani e magistrato all’ispettorato del ministero della Giustizia, sono stati arrestati e condotti in carcere su disposizione della magistratura salentina. Le accuse sono di associazione per delinquere, Corruzione in atti giudiziari e falso per fatti commessi tra il 2014 e il 2018 ...

Un Tribunale del Myanmar ha respinto l’appello dei due giornalisti di Reuters condannati a 7 anni di carcere : Un tribunale del Myanmar respinto l’appello presentato da due giornalisti dell’agenzia di stampa internazionale Reuters, condannati a sette anni di carcere dopo avere violato alcuni segreti di stato per una loro inchiesta sulle violenze condotte contro la popolazione dei Rohingya,

Il Tribunale ha rigettato il ricorso della madre di Taverna : dovrà lasciare la casa popolare : Il tribunale ha rigettato il ricorso della madre della vicepresidente del Senato Paola Taverna sull'occupazione di una casa popolare nella periferia di Roma. Lo rivela Repubblica , che spiega che ...

Astaldi - via libera del Tribunale al prestito Fortress : Nel 2011, come sottolineato da Il Sole 24 Ore lo scorso 5 gennaio, erano sei i colossi del mondo delle coop che stazionavano stabilmente nella classifica dei più grandi costruttori del paese: CCC, ...