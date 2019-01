Il terremoto vicino a Ravenna

terremoto oggi a Bolzano/ Ingv ultime scosse : sisma 2.8 vicino Moso in Passiria : Terremoto oggi a Bolzano : sisma di magnitudo 2.8 vicino Moso in Passiria . Ingv , le ultime scosse e notizie sull'attività sismica

Siracusa : scossa di terremoto nella notte vicino Sortino - avvertita in citta' : Una scossa di terremoto di moderata entità è stata chiaramente avvertita nel cuore della notte di oggi 5 gennaio 2019, esattamente alle 02.47, sulla Sicilia sud-orientale nel Siracusa no. Stando ai...

terremoto Catania - sette scosse in poche ore vicino all'Etna : Terremoto Catania , sette scosse in poche ore vicino all'Etna La più potente, di magnitudo 3.5 è avvenuta alle 5.10. Tutte hanno avuto epicentro sul versante del vulcano che si affaccia su Paternò, tra Ragalna e Santa Maria di Licodia Parole chiave: ...

terremoto Etna - la senatrice catanese Catalfo : 'Governo vicino' : "Il Governo nazionale ha dato immediata e concreta risposta ai catanesi, dichiarando lo stato di emergenza di 12 mesi per i Comuni etnei colpiti dal sisma e l'immediato stanziamento di 10 milioni per ...

terremoto Catania : “Governo vicino alla popolazione - lo stato di emergenza primo passo per tornare alla normalità” : “Il Governo nazionale ha dato immediata e concreta risposta ai catanesi, dichiarando lo stato di emergenza di 12 mesi per i Comuni etnei colpiti dal sisma e l’immediato stanziamento di 10 milioni per predisporre le prime attività di soccorso in favore delle popolazioni colpite dall’evento calamitoso. Questo rappresenta il primo passo per tornare alla normalità”. La senatrice catanese del Movimento 5 Stelle, Nunzia Catalfo, commenta così la ...