Il Segreto | puntata serale Anticipazioni 15 gennaio | Fernando vuole Julieta | guerra con

Il Segreto : Julieta si concede a Prudencio - anticipazioni trama puntata martedì 15 gennaio : Ancora una volta, torna in prima serata Il segreto, la soap opera di produzione spagnola che va in onda sulle reti Mediaset. Anche questa settimana, il serial ripropone il suo consueto appuntamento del dopocena su ReteQuattro: la nuova puntata è in onda martedì 15 gennaio alle 21.25. Di seguito le anticipazioni. Dove eravamo rimasti: Tutte le trame della settimana Il segreto come Game of Thrones: tutte le morti della soap ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di martedì 15 gennaio 2019 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di martedì 15 gennaio 2019 (pomeriggio e prima serata): Onesimo e Hipolito cercano un presentatore per la radio, attraverso dei provini. Carmelo è sempre più in ansia per le lettere anonime che Adela continua a ricevere e vorrebbe procurare alla moglie una scorta armata; lei però non vuole. Julieta sorprende Prudencio con audaci avance e si concede a lui… Isaac chiede ad Antolina di parlare e le domanda di ...

anticipazioni puntata Il SEGRETO di lunedì 14 gennaio 2019: Le lettere piene di minacce continuano ad arrivare ad Adela e così Carmelo intende convincere sua moglie ad avere una scorta, ma lei non vuol saperne… Elsa finalmente si risveglia e, assistita dall'amato Isaac e da Antolina, pian piano ricomincia a riprendersi… Don Anselmo riunisce i paesani di Puente Viejo per far capire loro come stiano davvero le cose: il parroco

anticipazioni puntata Il SEGRETO di domenica 13 gennaio 2019: Le condizioni della "rediviva" Elsa appaiono molto gravi: ce la farà a sopravvivere? Raimundo e Julieta alla fine trovano il nome per la fondazione e riescono anche ad ottenere il consenso di Fernando e Donna Francisca… Sarà Prudencio a elargire il denaro per la beneficenza…

anticipazioni puntata Il SEGRETO di venerdì 11 gennaio 2019: Julieta non intende firmare il documento per l'annullamento del matrimonio con Prudencio. La ragazza, infatti, decide di mantenere il legame col consorte al fine di scoprire la verità sulla morte dell'amato Saul… Carmelo Leal ha trovato le lettere minatorie rivolte ad Adela… Carmelo decide di prendere delle forti precauzioni e vuole organizzare una scorta per

Che Dio ci aiuti 5 - anticipazioni seconda puntata : un terribile Segreto : anticipazioni Che Dio ci aiuti 5, seconda puntata: il segreto di Ginevra L’attesa è finita: stasera, alle 21:25 circa, andrà in onda su Raiuno la prima puntata di Che Dio ci aiuti 5 con Elena Sofia Ricci, Gianmarco Saurino, Valeria Fabrizi e Francesca Chillemi. Dieci nuove puntate ricche di colpi di scena ambientate in un convento di Assisi. Le anticipazioni della seconda puntata di Che Dio ci aiuti 5 svelano che Suor Angela scoprirà un ...

anticipazioni puntata Il SEGRETO di giovedì 10 gennaio 2019: Antolina vuole ancora che Isaac organizzi un funerale simbolico per Elsa ma, mentre i due (con Don Anselmo, Marcela e Matias) si trovano al fiume per l'estremo saluto alla defunta, dall'altra sponda giunge una donna assai malconcia… Nel corso del funerale simbolico per Elsa, proprio quest'ultima appare al di là del fiume e subito dopo sviene; la ragazza è ferita

anticipazioni puntata Il SEGRETO di mercoledì 9 gennaio 2019: Marcela, Fe e Consuelo offrono il loro aiuto ad Adela… L'aiuto offerto ad Adela riguarda la preparazine dei documenti dei ragazzi che sarebbero obbligati dalla legge a fare il servizio militare… Carmelo scopre che Adela ha nascosto di aver ricevuto messaggi minatori…

Il Segreto : Carmelo e le minacce anonime ad Adela - anticipazioni trama puntata 8 gennaio : Non è più tempo di ricordare l’epoca dorata della storia di Pepa, il primo e storico arco narrativo della soap opera Il segreto, che ha visto protagonista l’attrice Megan Montaner nei panni della levatrice di Puente Viejo. La serie di produzione spagnola ripropone il suo ormai consueto appuntamento settimanale in prima serata su ReteQuattro anche martedì 8 gennaio alle 21.25. Di seguito le anticipazioni. Dove eravamo rimasti: Tutte ...

anticipazioni puntata Il SEGRETO di martedì 8 gennaio 2019: Carmelo è preoccupato per un nuovo conflitto bellico in Africa che potrebbe reclutare molti giovani di Puente Viejo e cerca una soluzione avvalendosi dell'aiuto di Don Berengario, don Anselmo, il dottor Zabaleta e Raimundo… Onesimo ottiene l'approvazione di Fernando per insegnare la lingua latina ai braccianti della villa… Fe consegna i vestiti alla moda a

anticipazioni puntata Il SEGRETO di lunedì 7 gennaio 2019: Carmelo è partito per la riunione dei Sindaci; quanto torna a Puente Viejo, l'uomo parla ad Adela delle assurde decisioni prese dal governo. Raimundo esige da Fernando notizie di Donna Francisca… Antolina rientra a casa e ha un chiarimento con Isaac, poi i due si recano in paese per rassicurare i loro amici minimizzando su quello che è accaduto. Tuttavia Marcela e Matias

anticipazioni puntata Il SEGRETO di domenica 6 gennaio 2019: Matias e Marcela sono stati invitati a cena da Isaac e Antolina, ma l'affermazione di quest'ultima stupisce molto i coniugi Castaneda che, una volta tornati a casa, iniziano a mettere in dubbio la sincerità della ragazza… Fernando comincia a stuzzicare Julieta, la quale reagisce manifestando una certa arroganza… Isaac rimprovera Antolina, che però gli tiene

anticipazioni puntata Il SEGRETO di venerdì 4 gennaio 2019: Raimundo Ulloa riesce a calmare Matias, ma ha paura che non sia riuscito a convincerlo fino in fondo (anche perché neanche lui crede in realtà che vada tutto bene)… Il governo di Madrid ha deciso di creare un Direttorio Civile per organizzare elezioni democratiche… Vengono chiuse le indagini sulla morte di Saul e su quella di Jesus… Isaac e Antolina invitano Matías e

Anticipazioni Il Segreto - puntata di oggi : il regalo di Fernando per Severo e Irene : Il Segreto continua ad andare in onda durante le festività natalizie, riservando interessanti colpi di scena per molti dei suoi protagonisti. La telenovela spagnola tornerà anche oggi 3 gennaio su Canale 5 a partire dalle ore 15:45 ovvero al termine della lunghissima puntata dedicata a Una Vita. Le vicende di Puente Viejo proseguiranno fino alle ore 17:00 quando lasceranno spazio al film "Un Natale stellato", che prenderà il posto di Pomeriggio ...