Il Segreto e Una Vita Anticipazioni 15 gennaio 2019 | l' appuntamento serale su Rete 4

Il Segreto - anticipazioni : nelle prossime settimane vedremo morire Amancio Laguna : Nuove notizie in anteprima riguardo alla soap Il Segreto: i telespettatori scopriranno nelle prossime settimane che Antolina, la ex cameriera della famiglia Laguna, si rivelerà ben diversa da quello che sembrava. Elsa, infatti, troverà casualmente delle lettere di Antolina indirizzate a Jesus (Pablo Alvarez). Dalle missive si evincerà chiaramente che tra i due c'è stata una relazione illecita, perché Antolina in queste lettere dichiarava ...

Anticipazioni Il Segreto e Una Vita : oggi tornano in prima serata su Rete 4 : In arrivo piacevoli conferme per i telespettatori de Il Segreto e di Una Vita, che oggi 15 gennaio potranno seguire una nuova puntata serale in onda su Rete 4. Visti i buoni ascolti delle scorse settimane, infatti, Mediaset ha deciso di confermare anche tale appuntamento per le due telenovelas spagnole, tradizionalmente in onda nel pomeriggio di Canale 5. Aprirà la serata Il Segreto, in onda a partire dalle ore 21:25 appena al termine della ...

Spoiler Il Segreto : Carmelo ingaggia una scorta per difendere la moglie : Lunedì 14 gennaio comincia una nuova settimana con la longeva soap opera spagnola, 'Il Segreto' che vede nuovi colpi di scena nella vita dei protagonisti principali. L'attenzione continua a essere posta intorno al personaggio di Carmelo che soffre per la moglie alle prese con le lettere anonime contenenti delle minacce da parte di uno sconosciuto. Il sindaco del paese di Puente Vjejo ha tentato in ogni modo di aiutare la consorte che, però, ha ...

Anticipazioni Il Segreto - puntate spagnole : una decisione bizzarra : Il Segreto, Anticipazioni straniere: la partenza di Dolores Il Segreto, nonostante vada in onda in Italia da diversi anni, continua ad appassionare i telespettatori che ogni giorno si sintonizzano su Canale5 e il martedì su Rete 4 per seguire le vicende dei loro beniamini. Le Anticipazioni spagnole de Il Segreto svelano che al centro della scena nelle prossime puntate ci saranno Dolores e Tiburcio. Dolores, dopo il divorzio da Pedro, ha ...

Anticipazioni Il Segreto : Antolina dice una bugia ad Isaac : Appassionano sempre di più le avventure della soap Il Segreto prodotta da Boomerang TV e scritta da Aurora Guerra. Nelle puntate che il pubblico italiano avrà la possibilità di guardare i prossimi mesi i protagonisti principali saranno Isaac Guerrero (Ibrahim Al Shami), Antolina (Maria Lima) ed Elsa Laguna (Alejandra Meco). Gli spoiler annunciano che il carpentiere convolerà a nozze con l’ex domestica della sorella del defunto Jesus solo per ...

Trame Il Segreto : Antolina sposa Isac - il padre della Laguna ha un incidente : Eccoci con un nuovo appuntamento dedicato alle anticipazioni sulla soap opera spagnola “Il Segreto” sempre in grado di stupire. Tra qualche mese Elsa Laguna (Alejandra Meco) assumerà un ruolo fondamentale nelle vicende ambientate a Puente Viejo. La fanciulla dopo aver fatto tornare il sorriso al suo amato Isaac Guerrero, (Ibrahim Al Shami) che credeva di averla persa per sempre, si allontanerà per l’ennesima volta dal carpentiere a causa di ...

Beautiful - Una Vita e Il Segreto tornano anche domenica 13 gennaio : La fine delle festività natalizie ha permesso a Beautiful, Una Vita e Il Segreto di tornare ai loro soliti orari nel pomeriggio settimanale di Canale 5. La soap americana va in onda tutti i giorni dalle ore 13:40, seguita da Una Vita a partire dalle ore 14:10. L'unica eccezione riguarda Il Segreto che, da lunedì 7 gennaio, comincia in leggero ritardo rispetto al solito: visto lo spazio dedicato al daytime di Amici, le vicende di Puente Viejo ...

Programmazione Una Vita e Il Segreto : soap in onda oggi su Rete 4 dalle ore 21 : 25 : La Programmazione di Una Vita e Il Segreto continua a riservare buone notizie per i telespettatori delle due telenovelas spagnole. Dopo avere concesso ampio spazio alle vicende delle due serie televisive durante le vacane di Natale, infatti, Mediaset ha deciso di rinnovare anche l'appuntamento serale su Rete 4 diventato oramai una costante nelle ultime settimane. Una Vita e Il Segreto andranno quindi in onda questa sera nel canale del Biscione ...

Anticipazioni Il Segreto : Julieta minaccerà Fernando con una pistola : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra, in onda da lunedì a venerdì su Canale 5. Le trame delle puntate di gennaio, svelano che Julieta minaccerà Fernando Mesia con una pistola dopo averle fornito la prova regina della colpevolezza di Prudencio nella morte di Saul. Il Segreto: Julieta si concede a Prudencio Le conseguenze della morte di Saul faranno da padrona alle prossime puntate de Il Segreto. ...

Domenica da soap su Canale 5 : Beautiful - Una vita e Il Segreto : Il 2019 è iniziato con una novità per gli appassionati di soap americane e spagnole. Nel palinsesto Domenicale sono approdate

Una Vita e Il Segreto sospese il 5 gennaio : Beautiful riparte all'Epifania : La programmazione di Una Vita e Il Segreto è stata interrotta soltanto in rare occasioni durante le vacanze di Natale. Le due telenovelas spagnole hanno trovato ampio spazio nel palinsesto di Canale 5, andando in onda anche con puntate più lunghe del solito e coprendo lo spazio lasciato libero da Beautiful e Uomini e donne. Ora che le festività invernali stanno per giungere al termine, è lecito chiedersi cosa accadrà per le due serie televisive ...

Palinsesto Beautiful - Una Vita e Il Segreto : tutte in onda di domenica 6 gennaio : La voce era nell'aria già da qualche settimana, ovvero da quando era stata annunciata la riduzione della durata di domenica Live a partire da gennaio 2019: il Palinsesto di Canale 5 subirà un'importante modifica nella giornata festiva dell'Epifania, concedendo spazio a Beautiful, Una Vita e Il Segreto. Le tre storie d'amore, fiore all'occhiello del Palinsesto settimanale della rete ammiraglia Mediaset, andranno in onda anche questa domenica 6 ...

Beautiful - Una vita e Il Segreto anche DI DOMENICA dal 6 gennaio! : Per gli appassionati di soap americane e spagnole, il 2019 comincia proprio bene: salvo variazioni dell’ultimissima ora, tra pochissimi giorni diventerà effettiva una modifica di palinsesto che introdurrà le soap di daytime di Canale 5 anche nel giorno più festivo della settimana. Ormai diverse settimane fa, si era avuta notizia del nuovo orario di inizio che DOMENICA Live avrebbe avuto da gennaio (le 17,20) e per l’occasione ...

Il Segreto - trama del 4 gennaio : Antolina vuole una commemorazione funebre per Elsa : Appuntamento con le anticipazioni della soap Il Segreto riguardanti la puntata in onda venerdì 4 gennaio 2019 su canale 5 e che vedranno Antolina e Isaac alle prese ancora con il ricordo di Elsa. I due giovani credono che la donna sia morta il giorno delle nozze e sono all'oscuro che invece è ancora viva e sta tentando in tutti i modi di fuggire dal luogo in cui è tenuta prigioniera. Antolina come vedremo proporrà ad Isaac di celebrare una ...