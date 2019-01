IL SEGRETO | anticipazioni e trame puntate dal 20 al 25 gennaio 2019

Il SEGRETO - anticipazioni spagnole : GONZALO - clamorosa uscita di scena! : La storyline de Il Segreto legata al ritorno di GONZALO Castro (Jordi Coll) si è conclusa di recente, o almeno così sembra, nelle puntate spagnole della telenovela: il primogenito di Pepa Balmes (Megan Montaner) ha infatti abbandonato Puente Viejo apparentemente per sempre, anche se il suo congedo ha lasciato un po’ di amaro in bocca negli appassionati della sue vicende… Entrando nello specifico, la storyline che ha portato ...

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di martedì 15 gennaio 2019 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di martedì 15 gennaio 2019 (pomeriggio e prima serata): Onesimo e Hipolito cercano un presentatore per la radio, attraverso dei provini. Carmelo è sempre più in ansia per le lettere anonime che Adela continua a ricevere e vorrebbe procurare alla moglie una scorta armata; lei però non vuole. Julieta sorprende Prudencio con audaci avance e si concede a lui… Isaac chiede ad Antolina di parlare e le domanda di ...

Anticipazioni Il SEGRETO : Julieta minaccia di morte Prudencio : Nuovo appuntamento con le Anticipazioni della soap Il Segreto, in onda tutti i giorni su canale 5 alle 16,15 circa ed il martedì sera alle 21, 25 su Rete 4. Nel corso delle puntate delle prossime settimane, Julieta cercherà di indagare sempre più a fondo sulla morte del suo amato Saul e, anche grazie all'aiuto di Fernando che è estraneo ai fatti, comprenderà che il vero colpevole dell'omicidio è Prudencio. Da quel momento in poi, la giovane ...

Anticipazioni Il SEGRETO : Antolina uccide il padre di Elsa : Nuovo spazio dedicato alle trame della soap opera di origini iberiche, “Il Segreto”, scritta da Aurora Guerra e sempre ricca di colpi di scena. Tra qualche settimana Antolina (Maria Lima) mostrerà finalmente la sua vera natura. Le Anticipazioni ci dicono che la new entry, dopo aver raggiunto uno dei suoi obiettivi, sposando Isaac Guerrero (Ibrahim Al Shami) facendogli credere di essere in dolce attesa, commetterà un terribile gesto. In ...

Anticipazioni Il SEGRETO : Antolina scopre di essere incinta e inscena il suicidio : Nuovo spazio dedicato a Il Segreto, la popolare soap opera iberica scritta da Aurora Guerra. Da un paio di settimane lo sceneggiato va in onda anche la domenica pomeriggio con degli ascolti poco soddisfacenti. Tuttavia, dopo l'uscita di Emilia ed Alfonso Castaneda, a Puente Viejo sono arrivati tre nuovi personaggi: stiamo parlando di Isaac, Antolina e successivamente anche Elsa. Stando alle Anticipazioni, l'ex cameriera organizzerà un piano per ...

Il SEGRETO anticipazioni : ANTOLINA è un’assassina - ecco chi ucciderà… : Nelle prossime settimane a Il Segreto emergerà il vero volto di ANTOLINA (Maria Lima): se ci avete letto in precedenza, sapete già che la ragazza riuscirà a sposare Isaac Guerrero (Ibrahim Al Shami) poiché gli farà credere di stare aspettando un figlio da lui; Elsa Laguna (Alejandra Meco) però, stranita dagli atteggiamenti della sua ex ancella, si avvarrà dell’aiuto di Consuelo (Trinidad Iglesia) per cercare di smascherare la nemica e, ...

Il SEGRETO anticipazioni 14 gennaio 2019 : Julieta e Fernando sempre più vicini : Il sospetto avvicinamento tra Julieta e Fernando ingelosisce Prudencio e preoccupa Fe. Intanto Carmelo inizia sospettare di Francisca.

Anticipazioni Il SEGRETO : Antolina fugge da Puente Viejo dopo il rifiuto di Isaac : Nuovo appuntamento con le notizie su Il Segreto, la telenovella scritta da Aurora Guerra. Le Anticipazioni delle puntate di marzo si soffermano su Antolina, interpretata dall'attrice spagnola Maria Lima. La donna, infatti, si allontanerà da Puente Viejo, raccontando una scusa ad Isaac, sposato da appena un giorno. Il Segreto, Anticipazioni: Elsa scopre che Antolina è bugiarda Nel corso delle prossime puntate de Il Segreto, si celebreranno le ...

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di lunedì 14 gennaio 2019 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di lunedì 14 gennaio 2019: Le lettere piene di minacce continuano ad arrivare ad Adela e così Carmelo intende convincere sua moglie ad avere una scorta, ma lei non vuol saperne… Elsa finalmente si risveglia e, assistita dall’amato Isaac e da Antolina, pian piano ricomincia a riprendersi… Don Anselmo riunisce i paesani di Puente Viejo per far capire loro come stiano davvero le cose: il parroco ...

Il SEGRETO - anticipazioni spagnole : Prudencio sul punto di morire : Un clamoroso colpo di scena movimenterà le puntate spagnole de Il Segreto. Le recenti anticipazioni provenienti dalla Spagna, rivelano che il giovane Prudencio rischierà, infatti, di morire a causa di Lamberto Molero. Il ragazzo scoprirà che Saul è andato a salvare Julieta e preoccupato per loro si precipiterà nel bosco dove sono i due. Giunto lì insieme a Severo, Carmelo e Mauricio troverà la Guardia Civile intenta ad arrestare Lamberto ed i ...

anticipazioni puntata Il SEGRETO di domenica 13 gennaio 2019: Le condizioni della "rediviva" Elsa appaiono molto gravi: ce la farà a sopravvivere? Raimundo e Julieta alla fine trovano il nome per la fondazione e riescono anche ad ottenere il consenso di Fernando e Donna Francisca… Sarà Prudencio a elargire il denaro per la beneficenza…

Anticipazioni Il SEGRETO : Elsa si riprende dopo le gravi condizioni di salute : Domenica,13 gennaio, ha inizio una nuova settimana con la longeva soap opera di Canale 5, 'Il Segreto', che continua a porre attenzione intorno alla storia di Elsa che ha vissuto un'esperienza difficile. La compagna di Isaac ha lottato tra la vita e la morte, ma ha potuto godere della professionalità del dottor Zabaleta, pronto a seguire la donna. Nelle puntate che andranno fino a venerdì, 18 gennaio, vedremo che il medico comunicherà ad Elsa di ...

Anticipazioni Il SEGRETO - puntate spagnole : una decisione bizzarra : Il Segreto, Anticipazioni straniere: la partenza di Dolores Il Segreto, nonostante vada in onda in Italia da diversi anni, continua ad appassionare i telespettatori che ogni giorno si sintonizzano su Canale5 e il martedì su Rete 4 per seguire le vicende dei loro beniamini. Le Anticipazioni spagnole de Il Segreto svelano che al centro della scena nelle prossime puntate ci saranno Dolores e Tiburcio. Dolores, dopo il divorzio da Pedro, ha ...