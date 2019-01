Il segretario dell' Onu fu ucciso dagli inglesi

Trivelle - sottosegretario della Lega : 'Sbagliato lo stop alle autorizzazioni' : Questo Paese ha bisogno di una vera politica energetica che non puo' dipendere dall'acquisto dall'estero perché questo, oltre a portare costi sulle bollette dei cittadini, ci rende anche estremamente ...

Luciano Barra Caracciolo - il sottosegretario che vuole rosicchiare i pilastri dell’Ue : Roma. La sua intervista, al quotidiano la Verità, in cui annunciava la necessità del “veto” italiano al bilancio europeo era stata cancellata dal sito del ministero. Forse sono stati i “Criceti di Satana”, contro cui si scaglia su Twitter, quegli esseri non meglio identificati che “col loro globalis

Rissa alla Camera - Fiano (Pd) lancia testo della manovra e colpisce un sottosegretario. Fico esce “scortato” dai commessi : Forte tensione alla Camera quando le opposizioni hanno chiesto il voto per la sospensione della seduta (tante le assenze, in mattinata, tra i banchi della maggioranza) ma il presidente, Roberto Fico, ha deciso di convocare la capigruppo. A un certo punto alcuni deputati del Pd, tra cui Emanuele Fiano ed Enrico Borghi, hanno cercato di raggiungere la presidenza ma sono stati bloccati dai commessi. Fiano ha lanciato il testo della legge di ...

Ecco come Tonino Genovese - segretario della Cisl di Messina - spiega l'effetto degli acquisti on line : 'L'acquirente ha probabilmente risparmiato qualche decina di euro ma il territorio ha perso in economia e valore'. I problemi reali sono due, secondo il segretario della Cisl. 'l'effetto acquisti on ...

Il segretario della Difesa statunitense Jim Mattis lascerà il suo incarico in anticipo per decisione di Trump : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha deciso e annunciato su Twitter che il segretario della Difesa Jim Mattis lascerà il suo incarico il primo gennaio, anziché a fine febbraio come aveva detto Mattis nel dare le dimissioni, lo scorso

Trump perde un altro ministro : lascia il segretario della Difesa Mattis Chi è : Il presidente americano: «Andrà in pensione alla fine di febbraio dopo aver servito la mia amministrazione come segretario alla Difesa per gli ultimi due anni». Il generale nella lettera di dimissioni: «Trump merita un segretario con idee allineate alle sue»

Brunelli lascia la Serie A : sarà segretario generale della Figc : Resterà in carica per tutto il mese di gennaio, in modo da facilitare i passaggi di consegne con il nuovo ad De Siervo L'articolo Brunelli lascia la Serie A: sarà segretario generale della Figc è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Caso Salvini-ultrà - il sottosegretario Sibilia - M5S - : 'Foto inopportuna - ma a chi è su cresta dell'onda capita' : 'Salvini deve stare attento con chi fa le foto, ma a chi é sulla cresta dell'onda può capitare. Lui ha rivendicato l'episodio? Io non lo avrei...

Il trevigiano Andrea Meneghel nuovo segretario generale della Fai Cisl Belluno Treviso : Meneghel, 47 anni, trevigiano, già nella segreteria della categoria, è stato eletto dal Consiglio direttivo territoriale, è entrato nel mondo sindacale tra le fila della Filca, la Federazione del ...

Caso Selmayr - per l'Europarlamento il segretario generale della Commissione Ue deve dimettersi : Il Parlamento europeo «ritiene che la Commissione non abbia rispettato i principi di trasparenza ed etica e dello Stato di diritto nella procedura utilizzata per la nomina del signor Selmayr quale suo ...

Sondaggio : per il 53% della base Pd - Matteo Renzi non si deve ricandidare a segretario : Matteo Renzi non deve candidarsi di nuovo alla guida del Partito democratico. A pensarlo è il 53% della base dem secondo un Sondaggio effettuato dall'istituto di Antonio Noto e pubblicato su Quotidiano Nazionale.Nello stesso Sondaggio si evidenzia che l'ex premier è comunque ritenuto una risorsa per il partito dal 56% della base. Mentre il 33% lo reputa un problema.Nelle intenzioni di voto in vista delle primarie del 3 marzo ...