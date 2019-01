Il polo dei civici è pronto con Delli Noci | Sentire Civico abbandona il tavolo perché

Grande Nord - il movimento dei “super” leghisti : “Salvini ha tradito il suo popolo” : Abbiamo incontrato gli esponenti di Grande Nord, un movimento nato due anni fa su iniziativa di diversi fuoriusciti dalla Lega, delusi dalla linea politica del partito. Che ora attaccano il vicepresidente del Consiglio: "Matteo Salvini è un traditore del Nord: lo ha svenduto a Roma in cambio di protezione, potere, visibilità e televisione".Continua a leggere

Carpigiani mette in cattedra il gelato Chef stellati e grandi pasticcieri danno lezione al popolo dei golosi : View Larger Image Carpigiani mette in cattedra il gelato Chef stellati e grandi pasticcieri danno lezione al popolo dei golosi UN GIRO del mondo del gelato che toccherà tutti i continenti, proprio ...

Il polo Nord magnetico migra dal Canada alla Siberia. L’esperto Ingv : “Possibile segno di una inversione dei poli” : Il Polo Nord magnetico sta migrando, spostandosi dal Canada verso la Siberia. Ne dà notizia la rivista Nature, che anticipa i contenuti del nuovo Modello magnetico globale, il World magnetic model. Questo nuovo report scientifico che descrive le caratteristiche del campo magnetico terrestre aggiornando quello del 2015, era in programma per il 2020, ma gli esperti hanno deciso di anticiparlo al 2019 proprio per dare conto della migrazione del ...

Da X Factor a piazza del Popolo a Roma : il ritorno in Italia dei Daiana Lou : Per le feste hanno deciso di tornare a casa e si sono esibiti in piazza del Popolo a Roma tra tanti altri artisti di strada, ma loro non sono proprio nuovi al grande pubblico. Daiana e Luca ovvero il duo dei Daiana Lou hanno partecipato a X Factor nel 2016 e sono rimasti nei ricordi degli spettatori per una clamorosa autoeliminazione: durante il quarto live all’ultimo scontro con Fem e Loomy, decidono di autoeliminarsi dalla gara: “Questa è una ...

Niente botti di Capodanno a Carmignano - lo stabilisce un'ordinanza Divieto al di fuori degli spettacoli autorizzati dei professionisti - l'uso di petardi - botti e artifici pirotecnici di qualsiasi tipologia in tutto il territorio ... : A prevederlo è un'ordinanza del Sindaco Edoardo Prestanti, che vieta , al di fuori degli spettacoli autorizzati dei professionisti, l'uso di petardi, botti e artifici pirotecnici di qualsiasi ...

Dall'apologia di mafia all'eliminazione dei contanti : le proposte di legge degli iscritti M5s : Ben 43 proposte di legge, tutte incentrate sul tema anticorruzione e mafia, sono state presentate dagli iscritti M5s sulla...

Welt : la polonia teme il deflusso dei lavoratori migranti ucraini in Germania - : Gli imprenditori polacchi temono che molti ucraini impegnati nell'economia polacca possano trasferirsi in Germania, scrive die Welt. Il motivo è che dal 2020 in Germania potrebbe entrare in vigore una ...

L'avvocato dei populisti - non del popolo : Quando in conferenza stampa ha spiegato che alla fine i saldi della manovra saranno più bassi di quanto non fosse stato previsto all'inizio perché "erano stati commessi degli errori", il presidente ...

Massimo Giletti contro il sindaco di Corinaldo a Non è l’Arena e il popolo dei social insorge : “Vergogna!” : Sono tanti i dubbi avanzati dal popolo dei social in questi minuti in rete e tutto perché l’attacco di Massimo Giletti contro il sindaco di Corinaldo a Non è l’Arena non è passato inosservato.Per chi non la conoscesse ancora, Corinaldo è la piccola cittadina dove è avvenuta la tragedia della discoteca durante il concerto di Sfera Ebbasta un paio di giorni fa e che ha fatto 6 vittime e decine di feriti di cui 7 versano in gravi ...

Torino - scende in piazza il popolo dei 'No-Tav'. "Siamo in 70mila" : A quasi un mese dalla manifestazione dei 40mila favorevoli all'alta velocità Torino-Lione, manifestano i contrari. Grillo contestato a Roma: "M5S ha tradito"

Salvini - sopralluogo a piazza del Popolo : 'Alla faccia dei Saviano - dei Lerner e delle Pamele Anderson' : 'Ci siamo: il sole c'è, la piazza è bellissima, il palco è in montaggio e sarà pronto in serata. Mancate voi, nel senso che questa piazza domani sarà un mare di entusiasmo, energia, affetto, voglia di ...

Padova - chiude ‘Il Messaggero di Sant’Antonio’. Fnsi : “Direzione dei frati senza scrupolo” : L’azienda, pur avendo dato attuazione “a tutte le iniziative” per evitare che le perdite avessero impatto negativo sull’occupazione, “non è più in grado di sostenere economicamente gli attuali costi del personale”. Quindi tutti licenziati al Messaggero di Sant’Antonio, il mensile edito dai frati della basilica di Padova che arriva in abbonamento a milioni di fedeli nel mondo. Una decisione comunicata il 6 ...