Il nuovo album di Lady Gaga sarà influenzato da A Star Is Born | “Voglio recitare e non

The Who : la band torna con un tour e un nuovo album dopo 13 anni : Gli Who, o quel che resta della storica band britannica, tornano sulle scene con un tour e un nuovo album dopo un'attesa di ben 13 anni. L'annuncio L'annuncio viene dato tramite l'account facebook di Roger Daltrey, storica voce degli Who: la band produrrà un nuovo album, a distanza di ben tredici anni dal loro ultimo Endless Wire. Nonostante non sia più in formazione originale, come ad esempio i Rolling Stones, la band sembra molto carica e ...

La California nel video ufficiale di Luci d’America di Ligabue - nuovo singolo in attesa dell’album : Il video ufficiale di Luci d'America arriva dopo il rilascio del singolo che anticiperà il nuovo album atteso per il mese di marzo. Come già annunciato, la clip ufficiale si sviluppa tra le strade della California, così come suggerisce il titolo del brano che ha segnato il ritorno di Ligabue a poco più di due anni da Made in Italy. Luci d'America rappresenta quindi un assaggio di quello che sarà il nuovo album e che non sembra riportare ...

In arrivo il nuovo album di Adriano Celentano per Adrian : tracklist e cover del cofanetto in uscita : Il nuovo album di Adriano Celentano arriva con la messa in onda di Adrian, attesa serie evento che Canale5 ha deciso di trasmettere a partire dal 21 gennaio. La data di uscita del cofanetto è invece prevista per il 25 gennaio. Il cofanetto sarà quindi composto da un doppio album nel quale sono inseriti alcuni dei più grandi successi dell'artista milanese, comprese le colonne sonore di Adrian che l'artista ha curato personalmente con la ...

Ryan Adams - la prima anticipazione dal nuovo album 'Big Colors' : ascolta 'Manchester' : ... come spiegato dallo stesso Adams, un'ode alla città inglese che, nel corso dei decenni, ha fornito al mondo del rock molte realtà di primissimo piano. "Manchester: la città e la musica di questo ...

I Diraq : un nuovo album di fronte ai grandi del rock : Mi ha fatto pensare che a volte le certezze della nostra vita c'incatenano, cancellando la meravigliosa possibilità di cambiare che il mondo ci offre quotidianamente' , elogia Tony Bennett, tra un ...

Il nuovo album di Sting sarà una rivisitazione dei suoi successi - l’anteprima di Brand New Day è online : Brand New Day era la title track del sesto album da solista della voce dei Police, e nelle ultime ore è comparsa online in una versione rivisitata come anteprima del nuovo album di Sting. La sua versione originale, pubblicata nel 1999 con l'etichetta A&M, era accompagnata da un video divertente nel quale Sting si prendeva gioco degli spot della candeggina, mostrandosi come un profeta che alla fine si rivelava come un semplice venditore. ...

Luci d’America è il nuovo singolo di Ligabue in attesa del nuovo album - possibile un tour negli stadi : Il nuovo singolo di Ligabue è Luci d'America. Gli spoiler si sono concretizzati con il titolo del brano che anticiperà il prossimo album, atteso per il mese di marzo e del quale si ignora ancora il titolo. Il rocker di Correggio tornerà quindi in radio l'11 gennaio con il nuovo singolo, mentre il video - girato in California - è atteso per il 14 gennaio. Si tratta quindi di un ritorno discografico a poco più di due anni da Made in Italy, ...

nuovo album dei Napalm Death nel 2019 - parola del frontman Barney Greenway : “Potrebbe uscire in qualsiasi giorno” : Il Nuovo album dei Napalm Death uscirà nel 2019. A confermarlo è Barney Greenway, leader della band grindcore e Death metal di Meriden, in un'intervista rilasciata all'emittente francese No Name Radio lo scorso novembre. In quell'occasione Greenway aveva specificato che la band non avrebbe rilasciato edizioni speciali dei vecchi album per celebrare gli anniversari delle pubblicazioni: «Noi siamo una band in continua evoluzione, non abbiamo ...

Il nuovo album di Max Pezzali arriva dopo il progetto con Nek e Francesco Renga : gli ultimi dettagli : Il nuovo album di Max Pezzali arriva dopo un anno ricco di concerti e musica che ha condotto in compagnia di Nek e Francesco Renga. L'artista pavese è intervenuto sui social per informare i fan di essere tornato in studio per lavorare al suo album che sarà rilasciato nel 2020. "Buon 2019, spero che sia per tutti un anno straordinario. Io ho già cominciato da un po' a lavorare su nuove canzoni che confluiranno in un progetto che sarà pronto per ...

Tiziano Ferro - una maglietta per annunciare la data del nuovo album : A tre anni di distanza da Il Mestiere della Vita , Tiziano Ferro tornerà con il suo nuovo album di inediti. Dopo alcune anticipazioni diffuse nei mesi scorsi attraverso i propri social network, il ...

Un nuovo album swing di Robbie Williams ricco di duetti con star come Hugh Jackman - Tony Bennett e Zooey Deschanel? : Mentre sta per arrivare il terzo volume di outtakes Under the radar, in uscita il 14 febbraio, pare che sia in cantiere anche un nuovo album swing di Robbie Williams ricco di duetti con grandi star. A riportare la suggestione è l'Irish Mirror, secondo cui il re del pop inglese avrebbe voglia di tornare a cimentarsi col genere swing dopo l'enorme successo degli esperimenti precedenti, da swing When Your Winning che l'ha consacrato perfetto ...