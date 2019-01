Il Napoli alza la voce | “Giuntoli non ha rilasciato dichiarazioni ad ‘Abc' ”

Il Napoli alza il pressing per Lazzari : arriva a gennaio se Hysaj va via : Napoli e Spal in queste ore hanno ripreso a scambiarsi messaggi significativi sul futuro di Manuel Lazzari, ma tutto è avvenuto con grande discrezione. E soprattutto per vie traverse. Le parole dell'...

Il Napoli alza la posta per arrivare a Barella : Leggi l'articolo completo sull'edizione del Corriere dello Sport-Stadio oggi in edicola Giuntoli su Tolisso Koulibaly: «A presto, Pogba»

Inter - Spalletti studia le mosse anti Napoli : Joao Mario scalza Borja Valero : Joao Mario sembra aver scalzato Borja Valero in vista del big match di domani sera contro il Napoli, venduti 62mila biglietti,. L'Inter cerca di archiviare la sospensione inflitta a Nainggolan e di ...

Cagliari-Napoli live alle 18 ?Azzurri chiamati a rialzarsi : Il Cagliari torna in campo quest'oggi nella partita domenicale delle ore 18 dopo il rocambolesco pareggio casalingo con la Roma della settimana scorsa raggiunto in 9 contro 11, e forte dei 6...

Napoli su Pavard : un club balza in pole : Il 22enne difensore francese Benjamin Pavard , in forza allo Stoccarda, è in cima alla lista degli obiettivi del Bayern Monaco. Lo scrive lo Stuttgarter Nachrichten. Il campione del mondo è seguito anche dal Napoli, costa 35 milioni.

Diluvio sul Luigi Ferraris - Il pallone non rimbalza più : Genoa-Napoli sospesa! : ... il pallone resta impantanato in diverse zone del campo: Genoa-Napoli temporaneamente sospesa La pioggia protagonista, in negativo, del sabato sera calcistico in tutto il mondo. A Buenos Aires , ...